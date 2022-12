Overwatch 2 schenkt euch über Twitch einen legendären Skin für Ramattra – So bekommt ihr ihn

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Damit ihr mit dem neuen Kämpfer auch stylisch in die Schlacht ziehen könnt, hat Blizzard mit Twitch erneut eine Aktion gestartet. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst, um beide Items zu ergattern.

Was ist das für ein Skin? Es geht um den Skin „Wandermönch“ für den neuen Tank Ramattra, sowie das Spray „Zurückhalten“. Dieser Tank wurde mit Season 2 neu in die Heldensammlung eingefügt und unterstützt euch nun mit seinem brachialen Nahkampf und seinem vernichtendem Fernkampf.

