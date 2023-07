Diablo 4: Spieler fragt, warum wir eigentlich Lilith bekämpfen, wird an düstere „Details“ erinnert

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die Diskussion schweift an einigen Stellen sogar so weit ab, dass die Horadrim kritisiert und einer der Fanatiker aus früheren Teilen gelobt wird. Man hätte einfach Zoltun Kuls Plan verfolgen und die Menschen zu ihrer alten Macht führen sollen. Wenn ihr hier etwas Auffrischung braucht, findet ihr die Zusammenfassung der Story hier:

Diablo 4: Lilith moderiert seit 9 Jahren täglich die wichtigsten Nachrichten in Deutschland an und keiner hat’s gemerkt

Liliths Idee, oder zumindest die ihrer Anhänger, ist es, die „Schwachen auszumerzen.“ Daher müssten auch alle, die nicht an sie glauben, sterben. In einer Welt, in der es ohnehin schon so gut wie keine Menschen gibt , ist das vermutlich keine gute Idee.

In der Diskussion wird auch Liliths eigentlicher Plan aufgegriffen, den wir hier nun aus Spoiler-Gründen noch nicht verraten. Offiziell will sie zwar Sanktuario auf einen Krieg vorbereiten, hat dazu aber ziemlich seltsame Methoden.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Der Post bekommt viel Gegenwind in den Kommentaren. Einige Spieler erklären zynisch, dass es nicht der beste Start gewesen sei, direkt in den ersten Minuten von Liliths eigens „erschaffenen“ Kannibalen angegriffen zu werden. Der Kommentar von Nutzer ZZGooch mit über 7.500 Upvotes führt die „Details“, die man vielleicht „übersehen“ kann, etwas detailreicher auf:

Das sagen Fans: Der Ersteller des Posts behauptet, an Lilith nichts Böses erkennen zu können. Niemand in der Story habe einen guten Punkt, man bekämpfe sie nur, weil sie eben ein Dämon ist und das sei schlecht. Sie wolle Sanktuario aber ja nur auf einen Kampf mit den Großen Übeln vorbereiten.

Alles zur Person Lilith lest ihr in unserem Lore-Artikel:

Insert

You are going to send email to