Es gibt viele coole Charaktere in One Piece, doch diese 5 sehen wir viel zu selten

In One Piece gibt es über 1.000 Charaktere, die wir im Anime und Manga sehen können. Doch es gibt einige Figuren, die wir leider viel zu selten zu Gesicht bekommen. MeinMMO-Autorin Jasmin Beverungen hat sich 5 Charaktere rausgepickt, die öfters zu sehen sein sollten.

Achtung, Spoiler! Der Artikel enthält Informationen zu allen in den Überschriften genannten Personen, die bis in das Manga-Kapitel 1098 reichen.

Natürlich kann One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda nicht jeden Charakter gleich behandeln. Er erzählte beispielsweise, dass er nie gedacht hätte, dass Trafalgar Law zu einem der beliebtesten Charaktere werden würde. Doch das könnte mit ein Grund sein, wieso wir den Heart-Piraten so oft zu sehen bekommen.

Andere Charaktere wiederum, die sich ebenso in die Herzen der Fans geschlichen haben, bekommen leider nicht so viel Bildschirmzeit ab. MeinMMO hat euch deshalb eine Liste mit 5 Charakteren erstellt, die definitiv häufiger in One Piece zu sehen sein sollten.

Das sind die Voraussetzungen für die Aufnahme:

Der größte Auftritt der Charaktere ist schon lange her

Sie belegen einen Platz in den Top 100 der beliebtesten Charaktere aus One Piece (via anitrendz.net)

Somit fällt der eingangs erwähnte Law beispielsweise heraus, denn er hatte sich erst kürzlich einen spannenden Kampf auf Onigashima geliefert. In der Liste werdet ihr ebenfalls kein einziges Mitglied der Strohhutbande finden, denn sie sind bis auf wenige Ausnahmen allzeit präsent.

Platz 5: Shanks

Shanks nutzt das Königshaki.

Wenn Shanks einen Auftritt hat, dann stiehlt er allen anderen die Show. Der rothaarige Pirat ist seit Ruffys Kindheit eine der wichtigsten Personen in seinem Leben und ist selbst einer der vier Piratenkaiser.

Bislang hat Shanks nicht viel von seinem Können gezeigt. Viele Fans von One Piece warten darauf, dass er eines Tages endlich zeigt, was er auf dem Kasten hat. Bislang konnten wir uns nur in wenigen Szenen davon überzeugen, wie mächtig Shanks ist.

Er ist einer der wenigen Piraten, die ohne um ihr Leben zu fürchten die Weltregierung in Mary Geoise besuchen dürfen. Außerdem haben Admiräle der Marine schon von Weitem Angst vor Shanks. Er ist bereits durch das Aufbauen seines Hakis eine so große Bedrohung, dass mental schwache Personen in Ohnmacht fallen und Admiräle wie Aramaki die Flucht ergreifen. Zudem hat er die Piratenbande von Eustass Kid mit nur einem Schwertstreich zerstört.

Hoffentlich zeigt Shanks in den nächsten Kapiteln von One Piece, was in ihm steckt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir den rothaarigen Piraten länger zu sehen bekommen. Wir dürfen gespannt sein, wie das Aufeinandertreffen von ihm und Ruffy ablaufen wird.

Platz 4: Koby

Koby hat sich bei der Marine gut angestellt.

Koby ist eine der Personen, die wohl die krasseste Entwicklung durchgemacht haben. Die Anfänge von ihm kennen wir bereits aus der Netflix-Serie zu One Piece: Er war ein kleiner Junge, der als Sklave auf dem Schiff von Alvida gehalten wurde. Doch er hegte den Wunsch, ein Marine-Soldat zu werden, den er sich auch erfüllte.

Mittlerweile ist aus Koby ein stattlicher Mann geworden, der ungeheure Kräfte besitzt. Mit nur einem Schlag konnte er eine ganze Insel zerstören. Seine Kraft hat er Ruffys Großvater Monkey D. Garp zu verdanken, der ihn einem harten Training unterzog.

Er hat auch in der Netflix-Serie einen großen Auftritt:

Koby hatte zwar zwischendurch einen Auftritt, doch gerade seine letzten Kapitel machen Lust darauf, mehr von seinen Kräften zu sehen. Er wurde bei seinem letzten Auftritt von Blackbeard gefangen genommen und konnte dank der Hilfe von Perona und anderen Mitgliedern der SWORD-Einheit fliehen.

Wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Abenteuer der Manga für Koby bereithält und ob er sich sogar eines Tages Ruffy und seiner Crew in den Weg stellen muss.