Der neue Hype-Anime überholt One Piece, doch Fans sind skeptisch: „Wartet bis April“

Die Anime-Adaption von Solo Leveling hat die Spitze der Crunchyroll-Rankings erklommen und dabei sogar One Piece hinter sich gelassen. Doch nicht alle sind von diesem Erfolg begeistert.

In welcher Kategorie liegt Solo Leveling vorne? Der Erfolg von Solo Leveling ist in der Anime-Welt gerade nicht zu übersehen. Die Serie hat in kürzester Zeit einen enormen Hype aufgebaut, den aber nicht jeder aus dem MeinMMO-Team nachvollziehen kann.

Auf unterschiedlichen Wertungsplattformen ist der Anime zudem überdurchschnittlich gut bewertet. Auf MyAnimeList kommt Solo Leveling beispielsweise auf eine 8,66 / 10 und ist damit auf dem 69. Platz, was bei der großen Anzahl vorhandener Animes eine richtig gute Platzierung ist.

Jetzt ist Solo Leveling die am meisten bewertete Anime-Serie auf Crunchyroll, mit mehr als 594.500 Bewertungen.

Zum Vergleich:

One Piece kommt auf etwa 594.400 Bewertungen

Demon Slayer erreicht rund 587.000 Bewertungen

Den Trailer zur 2. Staffel könnt ihr euch hier ansehen:

Warum ist das so beeindruckend? Da Solo Leveling bislang nur 23 Folgen umfasst, ist das ein super rasanter Aufstieg. Interessant ist auch, wie unterschiedlich der Weg von Solo Leveling im Vergleich zu One Piece ist, das bereits 1999 seine Premiere feierte und seit 2013 auf Crunchyroll verfügbar ist – mittlerweile mit über 1.122 Episoden.

Trotzdem geht es im Ranking nicht um die beliebteste, sondern um die am meisten bewertete Anime-Serie. Somit sagt eine hohe Anzahl an Bewertungen nichts über die Qualität der Serie aus.

Zudem betrachten Fans diese Entwicklung sowieso aus einer ganz anderen Perspektive und bleiben skeptisch.

„Die Anzahl der Bewertungen von Crunchyroll ist bedeutungslos“

Was sagt die Community? Trotz des großen Erfolgs von Solo Leveling gibt es auch kritische Stimmen in der Community, die darauf hinweisen, dass bald neue One Piece Folgen auf Crunchyroll erscheinen und Solo Leveling dadurch vom ersten Platz verdrängt werden könnte. Denn One Piece legt gerade eine Pause ein und zeigt seit Oktober 2024 statt neuer Folgen einen Remake vom Fischmenschen-Arc.

Ein User auf Reddit meinte: „Ich liebe beide [Anime], aber wartet bis April, wenn One Piece zurückkehrt – wöchentlich, sowohl subbed als auch dubbed.“

Andere User stimmten ihm zu und äußerten zudem Bedenken, dass man den Erfolg von Solo Leveling überhaupt nicht mit dem Erfolg von One Piece vergleichen könne:

Busy_Pineapple_6772: „Jeder neue Anime wird immer als Nummer eins beworben, bis der nächste Anime kommt. One Piece hat seit fast 6 Monaten keine neuen Episoden ausgestrahlt und hält trotzdem seine Position.“

Vagabond_Sam: „One Piece ist auch auf Netflix verfügbar, daher ist ‚Nummer 1 auf Crunchyroll‘ nur deshalb der Fall, weil nicht alle One Piece Fans auf derselben Plattform sind. Das ist nur ein aufmerksamkeitsheischender Slogan, um für Crunchyroll zu werben – kein ernstzunehmender Maßstab.“

GuardEcstatic2353: „Der One Piece Film hat 400 Millionen Dollar eingespielt, während der Solo Leveling Film nur 5 Millionen Dollar machte. Man sollte wirklich die Realität betrachten. Die Anzahl der Bewertungen für exklusive Produktionen von Crunchyroll und ähnlichen Plattformen ist bedeutungslos.“



Wie geht es weiter? One Piece wird im April mit neuen Folgen auf Crunchyroll zurückkehren. Viele Fans erwarten, dass das einen enormen Anstieg an Bewertungen und Popularität mit sich bringt und Solo Leveling damit seine Spitzenposition möglicherweise wieder verlieren könnte. Eines ist aber trotzdem sicher: Solo Leveling hat die Anime-Welt aufgemischt und wird auch in Zukunft weiterhin für viele Diskussionen sorgen. Besonders eine Folge sorgte vor kurzem wieder für viel Aufregung.

