Der Anime von Pokémon bricht eine 28-jährige Tradition, gibt Ash damit eine große Chance

Abseits davon gibt es auch andere Streaming-Dienstanbieter, die teilweise den originalen Anime von Pokémon im Programm haben. Welche das in Deutschland sind, könnt ihr euch in einer Übersicht auf MeinMMO ansehen: Anime-Streaming in Deutschland: Welcher Anbieter ist der Richtige für mich?

Im Rahmen eines Interviews mit Variety verrieten die Macher nämlich, dass Ash immer noch irgendwo in der Welt existiert. Man habe mit dem alten Anime zwar Abschied von ihm genommen, doch es sei alles möglich. Das Produktionsteam schließt also nicht aus, Ash wieder auf der Bildfläche erscheinen zu lassen.

Was hat das mit Ash zu tun? Dass erstmals Zeit im Pokémon-Anime verstrichen ist, könnte bedeuten, dass auch Ash älter geworden ist. Sollten Liko und Rory irgendwann auf Ash treffen, gäbe es erstmals die Chance, den 10-jährigen Jungen aus Alabastia erstmals in älterer Form zu sehen.

Was passiert jetzt im Pokémon-Anime? Nach 28 Jahren Anime-Geschichte werden die Protagonisten der Serie Pokémon Horizonte erstmals älter. In der neuen Ausgabe des CoroCoro-Magazins sehen wir Liko, Rory und andere Charaktere aus dem Anime, die sich äußerlich verändert haben und gewachsen sind. Für den neuen Arc „Mega Voltage“ gibt es einen Zeitsprung.

