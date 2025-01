Anime-Streaming in Deutschland: Welcher Anbieter ist der Richtige für mich?

Wer in Deutschland Animes schauen will, hat ein großes Angebot an Streaming-Diensten. Jeder der Anbieter hat dabei seine eigenen Vor- und Nachteile. MeinMMO listet euch die wichtigsten Punkte auf und hilft euch dabei, den für euch richtigen Anbieter zu finden.

Update am 28. Januar 2025 um 14:50 Uhr: Wir haben kostenlose Anbieter wie RTL+ und Joyn mit aufgenommen.

Bis eine Anime-Serie in Deutschland auf DVD und Blu-ray erhältlich ist, können einige Monate ins Land ziehen. Viele der DVDs und Blu-rays sind zudem so teuer, dass der Kauf einer ganzen Serie zum finanziellen Ruin werden könnte. Deshalb sind Streaming-Dienste genau die richtige Alternative für ungeduldige Fans.

Mit dem folgenden Guide könnt ihr euch einen Überblick darüber verschaffen, welche Animes bei welchem Anbieter vertreten sind und welche Kosten auf euch zukommen.

Crunchyroll

Bekannte Animes im Programm: One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto

One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto Kosten: Fan-Abo für 6,99 € / Monat, Mega Fan für 9,99 € / Monat oder 99,99 € / Jahr

Welche Besonderheiten hat Crunchyroll? Crunchyroll ist einer der größten Anime-Streamingdienste in Deutschland. In 2022 fusionierten Wakanim, Funimation, Animax Deutschland und Crunchyroll zu einem Angebot. Daraus resultiert, dass das Angebot breit gefächert ist. Viele Anime-Serien sind zudem mit deutscher Synchronisation vorhanden.

Crunchyroll hat den Vorteil, dass ihr ein 7-tägiges Probeabo abschließen könnt. So könnt ihr bereits in einige Serien hineinschnuppern, ohne dafür zu zahlen. Noch besser: Einige Serien gibt es sogar völlig umsonst. Animes wie Black Clover oder Boruto: Naruto Next Generations können auch ohne ein Abo geschaut werden. Das einzige Manko: Die Gratis-Serien beinhalten Werbung.

Akiba Pass TV

Bekannte Animes im Programm: Oshi No Ko, The Eminence in Shadow, Steins;Gate

Oshi No Ko, The Eminence in Shadow, Steins;Gate Kosten: Pro Season: 10 € (Leihen) bzw. 20 € (Kaufen), bei Filmen: 4 € bzw. 8 €

Welche Besonderheiten hat Akiba Pass TV? Akiba Pass TV wird von Peppermint Anime betrieben, einem Vertreiber für DVDs und Blu-rays. Dementsprechend ist das Angebot der Plattform ausgerichtet.

Bei Akiba Pass TV streamt ihr die Animes nicht direkt, sondern leiht sie entweder für 90 Tage aus oder kauft sie direkt. Sollte Akiba Pass TV irgendwann abgeschaltet werden, hat das den Vorteil, dass ihr bei einem Kauf die Animes auf eurer Festplatte sichern könnt. Auch hier sind einige Animes auf Deutsch erhältlich.

Amazon Prime Video

Bekannte Animes im Programm: Elfenlied, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Suicide Squad Isekai

Elfenlied, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Suicide Squad Isekai Kosten: 8,99 € pro Monat oder 89,90 € im Jahr, zusätzlich 6,99 € pro Monat für aniverse, keine Kosten für Freevee

Welche Besonderheiten hat Amazon Prime Video? Amazon bietet gleich mehrere Optionen an, um Anime-Fans glücklich zu machen. Ohne Abo können sich Zuschauer Filme und Serien entweder leihen oder kaufen sowie das Gratis-Angebot von Freevee nutzen. Bei Freevee sind allerdings eher unbekanntere Animes vertreten, der einzig bekanntere Anime ist Mila Superstar.

Wer großer Anime-Fan ist, kann das Angebot an Animes gegen einen Aufpreis erweitern. Im Angebot sind dann oft noch mehr Staffeln von Anime-Serien enthalten, die es bei Amazon Prime Video nicht gibt. Vorher gibt es die Möglichkeit, 7 Tage lang das zusätzliche Angebot zu testen.

Studenten haben zudem die Möglichkeit, gegen eine Studienbescheinigung einen Rabatt bei Amazon Prime zu erhalten. Damit sinkt der Preis auf nur 4,49 Euro monatlich bzw. 44,90 Euro jährlich. Mit Amazon Prime können nicht nur Anime-Serien, sondern auch andere Serien und Filme geschaut werden.

Netflix

Bekannte Animes im Programm: Delicious in Dungeon, Haikyu!!, viele Ghibli-Filme

Delicious in Dungeon, Haikyu!!, viele Ghibli-Filme Kosten: 4,99 € / 13,99 € / 19,99 € pro Monat

Welche Besonderheiten hat Netflix? Netflix ist einer der größten Streamingdienst-Anbieter in Deutschland, wenn es allgemein um Filme und Serien geht. Deshalb bekommt ihr mit einem Abo bei Netflix die wohl größte Auswahl allgemein.

Der Streaming-Dienst bietet mehrere Abo-Optionen an, bei denen Anime-Fans sparen können, wenn sie Werbung oder eine geringere Auflösung akzeptieren. Allerdings sind bei Netflix nicht so viele Animes vorhanden, wie bei reinen Anime-Anbietern.

ADN (Animation Digital Network)

Bekannte Animes im Programm: I Parry Everything!, The Eminence in Shadow, Ragna Crimson

I Parry Everything!, The Eminence in Shadow, Ragna Crimson Kosten: 6,99 € / Monat

Welche Besonderheiten hat ADN? Von allen vorgestellten Streaming-Diensten ist ADN der Anbieter, der am kürzesten in Deutschland existiert. Der Anbieter startete Dezember 2023 in die Beta und hat dementsprechend ein überschaubares Programm – vor allem, was Animes mit deutscher Vertonung angeht.

Als nette Dreingabe gibt es dafür einige belgisch-französische Animationsfilme. Dazu zählen Asterix & Obelix oder Tim und Struppi. Solltet ihr ein Faible für diese Serien und Filme haben, könnte der Streaming-Dienst der richtige für euch sein.

Disney+

Bekannte Animes im Programm: Sand Land: The Series, Bleach, Tokyo Revengers

Sand Land: The Series, Bleach, Tokyo Revengers Kosten: 5,99 € / 8,99 € / 11,99 € pro Monat

Welche Besonderheiten hat Disney+? Disney+ besitzt die gleichen Vorteile wie Netflix. Es gibt mehrere Abo-Optionen und ihr bekommt ein sehr breites Angebot an Filmen und Serien. Im Gegensatz zu Netflix liegt der Fokus hier jedoch auf den hauseigenen Marken wie Pixar oder Marvel. Damit geht einher, dass nicht so viele Anime-Serien und -Filme angeboten werden wie bei reinen Anime-Anbietern.

RTL+ und Joyn

Bekannte Animes im Programm: wechselndes Programm

wechselndes Programm Kosten: kostenlos

Welche Besonderheiten haben RTL+ und Joyn? Die Streamingdienste der TV-Sender haben ein überschaubares Programm an Animes. Da die Folgen kurz nach ihrer TV-Ausstrahlung dort nur für begrenzte Zeit zur Verfügung stehen, sind nur bestimmte Folgen zu finden, die mitten in einer Staffel sein können. Wer kein Geld für Animes ausgeben möchte und kein Problem mit einer geringen Auswahl hat, könnte es hier mal versuchen.

Verratet uns doch in den Kommentaren, welchen Anime-Anbieter ihr gerne nutzt und nach welchen Filmen und Serien ihr Ausschau haltet.

