Neuer Anime überzeugt mit einer jungen Apothekerin und ich fiebere jeder neuen Folge entgegen

Anime-Fans haben diese Saison einiges zum Schauen. Mich hat vor allem ein Anime total überzeugt, bei dem die Veröffentlichung jeder neuen Folge mein Wochenhighlight ist.

Um welchen Anime geht es? Die Rede ist von Die Tagebücher der Apothekerin. MeinMMO-Dämon Cortyn hat im Artikel zu Frieren bereits erwähnt, wieso ihr den Anime in dieser Saison auf keinen Fall verpassen solltet.

Auf IMDb ist Frieren mit 8,8 von 10 Punkten bewertet. Nur knapp dahinter ist Die Tagebücher der Apothekerin: Der Anime hat bislang eine Wertung von 8,4 von 10 möglichen Punkten.

Falls ihr also nach Frieren noch etwas Luft zum Schauen habt und die Wartezeit bis zur Veröffentlichung von Dragon Ball Daima überbrücken wollt, könnte Die Tagebücher der Apothekerin etwas für euch sein.

Im Trailer zu Die Tagebücher der Apothekerin könnt ihr euch einen Eindruck vom Anime verschaffen:

Worum geht es in Die Tagebücher der Apothekerin? Die Handlung spielt in einem fiktiven Land zur Zeit der Ming-Ära in China. Maomao ist ein junges Mädchen, das ihren Lebensunterhalt als Apothekerin im Rotlichtmilieu verdient.

Eines Tages wird sie von Menschenhändlern entführt, die sie an den Kaiserlichen Hof als Sklavin verscherbeln. Sie versucht, einen ruhigen Alltag zu bestreiten und nicht weiter aufzufallen.

Plötzlich werden die beiden Kinder des Kaisers krank. Maomao macht sich auf die Suche nach der Ursache und löst das Geheimnis um ihre Krankheit. Ihr Handeln kommt dabei so gut an, dass sie als Zofe eingestellt wird. Außerdem macht ihr Wissen als Apothekerin die Runde und so bekommt sie immer skurrilere Anfragen und Aufträge.

Zudem wird ihr Handeln von einem wunderschönen Eunuchen verfolgt, dessen Schönheit viele Damen um den Verstand bringt. Doch Maomao scheint sich nicht für die Annäherungsversuche des Eunuchen zu interessieren, was immer wieder zu lustigen Situationen führt.

Was hat der Eunuch mit Maomao vor?

Was macht Die Tagebücher der Apothekerin so besonders? Die Protagonistin Maomao macht den Anime so spannend. Sie ist eine unscheinbare Eigenbrötlerin, die gerne giftige Experimente an sich ausführt, plötzlich aber eine der wichtigsten Aufgaben am Kaiserhof übernehmen muss.

Mir gefiel die Kombinationsfähigkeit von Maomao. Sie ist ein scharfsinniges Mädchen, obwohl sie in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen musste. Durch ihre Kontakte zum Freudenhaus und ihr Wissen über Medizin und Kräuter ist sie jeder Situation am kaiserlichen Hof gewachsen.

Es ist obendrein spannend mitzurätseln, worunter ihre Klienten leiden. Auf welche Kappe gehen die mysteriösen Tode? Und wieso erkranken viele der Charaktere plötzlich so schwer? Maomao konnte bisher jedes Rätsel lösen und es macht mir Spaß, ihr dabei zuzusehen.

Wo kann ich Die Tagebücher der Apothekerin schauen? Der Anime läuft zurzeit auf Crunchyroll. Die ersten drei Folgen könnt ihr sogar ohne Abo schauen. Die erste Staffel ist noch nicht abgeschlossen, jede Woche wird eine neue Folge veröffentlicht.

Es gibt die Möglichkeit, zwischen der japanischen und der englischen Synchronisation zu wechseln. Allerdings gilt das nur für die ersten drei Folgen, alle nachfolgenden Episoden sind nur im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln vorhanden.

Welcher Anime zieht euch momentan in seinen Bann?

