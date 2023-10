Wenn ihr diese Season nur einen Anime schaut, dann muss es dieser sein

Von allen Anime dieser Saison sticht einer besonders hervor. Wenn ihr nur Zeit für einen einzigen Anime habt, dann sollte es Frieren sein.

In den letzten Jahren haben es Anime-Fans richtig gut – könnte man meinen. Denn es werden mehr Serien veröffentlicht als jemals zuvor. Egal welche Genres man mag, für jeden ist wohl etwas dabei. Doch bei so vielen Produktionen gibt es auch eine Menge „Trash“, die man getrost überspringen kann.

Wer versucht, mit allen Serien auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist schlicht überfordert. Die Auswahl ist zu groß und die Menge an schlechten Serien nimmt einfach zu. Daher wollen wir euch hier eine Serie ans Herz legen, die schon nach den ersten Episoden verspricht, ein richtiger Kracher zu werden:

Frieren: Beyond Journey’s End („Frieren: Nach dem Ende der Reise“).

Worum geht es in Frieren? Frieren erzählt die Geschichte einer Fantasy-Welt, die auf den ersten Blick ein wenig klischeehaft wirkt. Doch anstatt der großen Reise von Helden beizuwohnen, ist dieses Abenteuer bereits abgeschlossen.

10 Jahre lang war die Truppe bestehend aus der Elfen-Magierin Frieren, dem Menschen-Priester Heiter, dem Menschen-Helden Himmel und dem Zwerg Eisen unterwegs. Der Dämonenkönig wurde bezwungen und dem Königreich steht nun eine Zeit des Friedens entgegen.

Nachdem das Land gerettet ist, macht sich Frieren auf eine Reise auf, um ihrem Hobby nachzugehen. Sie sammelt Zaubersprüche in der ganzen Welt.

Nach 50 Jahren kehrt Frieren zurück und erkennt, dass ihre menschlichen Mitstreiter bereits an der Schwelle des Todes stehen – das Alter hat sie schlicht eingeholt. Zu spät begreift sie, dass sie die Zeit nicht genutzt hat, um ihre Gefährten wirklich kennenzulernen.

Der Priester Heiter lebt noch und hat eine kleine Kriegswaise bei sich aufgenommen – doch auch seine Zeit ist fast abgelaufen. Frieren entschließt sich dazu, das menschliche Mädchen als Schülerin aufzunehmen und dabei noch einmal die Reise zu wiederholen, die sie einst mit ihren Gefährten unternommen hatte, um so vielleicht mehr zu erfahren.

Die ursprüngliche Heldentruppe von Frieren – in jungen Jahren.

Was macht Frieren so besonders? Schon in den ersten Episoden wird klar, dass Frieren eine traurige und emotionale Geschichte wird, in der Zeit und die Sterblichkeit der Menschen ein dauerhaftes Thema sind.

Diese Thematik wird auch deutlich, weil Frierens Schülerin mit dem Voranschreiten der Zeit immer weiter wächst und als Mensch einen ganz anderen Blick auf den Fluss der Zeit hat. Während die nahezu zeitlose Frieren gerne mal ein paar Jahre nach einer besonderen Blume suchen möchte, die es vielleicht gar nicht gibt, sind das für ihre Schülerin wichtige Monate, die sie nie zurückbekommt.

Das Opening ist übrigens wieder von YAOSOBI, die schon bei „Oshi no Ko“ überzeugt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wer ein wenig „nah am Wasser“ gebaut ist, wird hier fast in jeder Episode einige Tränen verdrücken müssen. Denn so schön ein Leben auch klingt, das über Jahrtausende andauert – der Schmerz des Verlustes und die Reue, sich nicht genug mit denen auseinandergesetzt zu haben, die nicht so viel Zeit haben, sitzen jedes Mal tief.

Wo kann man Frieren schauen? Wenn euch die Serie interessiert, könnt ihr sie beim Streaming-Anbieter Crunchyroll in Deutschland anschauen.

Einer der Vorteile von Frieren ist, dass die Serie mit einem „2-Stunden-Special“ gestartet ist, bei dem direkt die ersten vier Episoden gezeigt wurden. Ihr könnt euch also direkt ein richtig großes Stück der Story einverleiben und dann jede Woche am Ball bleiben, um die Handlung weiterzuverfolgen.

Habt ihr schon in Frieren reingeschaut? Wie gefällt euch die Geschichte?