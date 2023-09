Die 5 besten Yuri-Anime, mit Frauen, die sich ganz doll lieb haben

Das Yuri-Genre hat bisher nur wenige Anime hervorgebracht. Wir stellen euch 5 davon vor, die ihr auf jeden Fall gesehen haben solltet, um den Trend zu verstehen.

Dieses Mal werfen wir einen Blick auf das Yuri-Genre, indem sich alles rund um lesbische Beziehungen dreht. Wer bei diesem Storys bisher nur mit der Nase gerümpft hat, sollte den vorgestellten Serien eine Chance geben – denn bisher haben die zumeist emotionalen und auch optisch schönen Geschichten noch jeden und jede in den Bann gezogen.

5 der besten Yuri-Anime aller Zeiten stellen wir euch heute vor.

Was ist Yuri?

„Yuri“ oder auch „Shojo-Ai“ ist ein Anime-Genre, indem es vorwiegend um eine oder mehrere lesbische Beziehungen geht – egal ob es sich um sexuelle, spirituelle oder emotionale Aspekte dreht. Bei uns im Westen verbindet man mit „Yuri“ vor allem die sexuellen Aspekte, während „Shojo Ai“ zumeist die spirituellen, emotionalen und sozialen Aspekte in den Fokus rückt. Für die Liste haben wir aber die japanische Auslegung genommen.

Maria-sama Ga Miteru

Alternative Namen: MariMite, Maria Watches Over Us

Genre: Drama

Episoden: 44

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt.

Yumi schreibt sich an der Lillian-Akademie ein – eine katholische Mädchen-Schule. Unerwartet gerät sie dabei in den Fokus der hübschen und zugleich distanzierten Sachiko, eine der beliebtesten Schülerinnen überhaupt. Sachiko bietet Yumi direkt an, ihre „soeur“ zu werden – eine Art vertrauensvolles Schwesternsystem an dieser Schule, bei dem man einander hilft und füreinander einsteht. Yumi zögert mit ihrer Entscheidung – denn auch wenn sie zu Sachiko aufschaut, würde sie das in den Fokus der Aufmerksamkeit der ganzen Schüle rücken.

Was man von Maria-sama Ga Miteru erwarten sollte: Maria-sama Ga Miteru ist einer der ältesten Yuri-Anime auf dieser Liste und zugleich der traditionellste. Viele würden diese Serie aber wohl als etwas „kitschig“ abtun – wenn man mit etwas übertriebener Dramatik auch bei kleinsten Problemen nichts anfangen kann, wird das schwer zu ertragen. Alle anderen bekommen hier eine schöne Geschichte mit tollen Charakteren, die vor allem als Vorlage für viele spätere Yuri-Anime gilt.

Wer streng christlich erzogen ist, könnte sich mit der Serie vielleicht schwer tun – denn biblische Dinge wie das Kreuz oder die Junfrau Maria sind wichtige Symbole in dieser Serie und lassen sich dann vielleicht nur schwer mit stark implizierten, lesbischen Beziehungen verbinden.

Strawberry Panic

Alternative Namen: /

Genre: Drama

Episoden: 26

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt.

Nach einem Schulwechsel beginnt Nagisa Aoi ihr neues Leben an der St. Miator Mädchenschule. Sie verläuft sich gleich am ersten Tag und begegnet dabei einer mysteriösen Mitschülerin, von der sie so verzaubert ist, dass sie kurz darauf im Krankenzimmer erwacht.

Nachdem ihre neue Zimmergenossin Tamao sie abholt und ihr den Alltag in der Schule zeigt, erfährt Nagisa, dass das Mädchen aus ihrer ersten Begegnung, Shizuma, die Repräsentantin der Schule ist – eine herausragende Studentin, deren Leistungen, Anmut und Schönheit als Sinnbild für die ganze Schule steht. Besser (oder schlimmer noch): Auch Shizuma scheint mehr Interesse an Nagisa zu haben, als sie in der Öffentlichkeit zeigen kann – und doch wird Nagisa schnell zum Gesprächsthema Nummer 1.

Was man von Strawberry Panic erwarten sollte: Strawberry Panic testet die Grenzen der übertriebenen Dramatik aus. Wir reden hier von einem Level, bei dem Charaktere vor Nervosität in Ohnmacht fallen – nur nicht als Comedy-Element, sondern vollkommen ernst gemeint.

Strawberry Panic nimmt seine Yuri-Thematik sogar so ernst, dass es nicht einen einzigen männlichen Charakter in der ganzen Serie gibt. Selbst bei großen Massenansammlungen existieren nur Frauen – und sogar jeder Taxifahrer ist weiblich.

Wer sich damit jedoch anfreunden kann, den erwartet hier eine wirklich schöne Yuri-Geschichte mit gleich mehreren tiefgründigen Beziehungen, jeder Menge Herzschmerz und einigen wirklich schönen Momenten, an die man gerne zurückdenkt.

Citrus

Alternative Namen: /

Genre: Drama

Episoden: 12

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Weil ihre Mutter neu geheiratet hat, muss auch Yuzu umziehen und ein neues Leben beginnen. Übermotiviert steuert sie ihrem ersten Schultag entgegen, in der Hoffnung, neue Freunde zu finden und vielleicht endlich der großen Liebe zu begegnen. Doch es kommt anders. An der Mädchenschule herrscht eine strikte Kleiderordnung und viele Regeln, mit denen Yuzu gar nichts anfangen kann. Schon am ersten Tag fällt sie negativ auf und bekommt von der Schülersprecherin Mei ihr Handy abgenommen.

Erst zuhause kommt dann die schlimme Offenbarung: Mei ist ab sofort die neue Stiefschwester von Yuzu. Ein Streit zwischen den beiden bricht aus – bis Mei ihre Schwester überwältigt und ihr einen Kuss aufzwingt, der Yuzu in ein Gefühlschaos stürzt.

Was man von Citrus erwarten sollte: Yuri-Fans werden in den letzten Jahren um diese Serie kaum herumgekommen sein – und das zurecht. Die meiste Zeit ist der Anime recht seichte Kost mit ein wenig Comedy eingestreut und zwei liebenswerten, wenn auch sehr unterschiedlichen Protagonistinnen. Wer auf eine interessante Romanze mit einer großen Prise Fan-Service steht, sollte auf jeden Fall hineinschauen.

Citrus gilt allerdings als einer der umstrittenen Yuri-Anime, der noch heute für Diskussionen sorgt. Denn auch wenn die Geschichte viel Witz und Herz hat, ist der erste romantische Kontakt zwischen den beiden Protagonistinnen klar übergriffig und kann als sexuelle Nötigung verstanden werden – die Interpretation liegt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

