Anime zeigen Tentakel-Szenen, Loli-Charaktere und mehr – aber bei „Homo-Ehe“ ist der Spaß vorbei

In Anime geht es wild her – aber schwule und lesbische Ehen sind ein Tabu. Ein so großes, dass man ein Ehepaar jetzt schnell nachträglich „entheiratet“.

Die Welt der Anime ist bunt und oft ziemlich abgedreht. Neben dem „Strandfolgen“-Klischee, den oft sehr ähnlichen Harem-Protagonisten, fragwürdigen Tentakel-Monster-Angriffen und auch der immer wieder mehr als nur angedeuteten inzestuösen Beziehungen gibt es eigentlich nichts, vor dem das Medium zurückschreckt. Nichts? Fast.

Denn bei einer Ehe zwischen homosexuellen Charakteren ist offenbar eine Grenze erreicht, wie Ninotaku ausführt.

Was ist das für ein Video? Nino Kerl dürften deutschsprachige Anime-Fans als „Ninotaku TV“ auf YouTube bereits kennen. In seinen Videos informiert er nicht nur über neuste Themen zu Anime an sich, sondern auch dem ganzen Drumherum – etwa den Problemen bei der Produktion oder den Gründen, warum viele Anime nie eine zweite Staffel bekommen.

In einem seiner neusten Videos wagt er sich an ein Thema heran, das ihm besonders wichtig ist. Denn während Anime vor kaum vor der Darstellung selbst fragwürdigster Dinge zurückschrecken, scheint eine Sache ein Tabu zu sein: Homosexuelle Paare, die sich das Ja-Wort geben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was ist das passiert? In einem der neusten Gundam-Anime („Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury“) kommt es recht früh zur Verlobung der beiden Protagonistinnen, Miorine Rembran und Suletta Mercury. Die Beziehung der beiden ist durch die ganze Serie hinweg ein wichtiges Element, auch wenn das für Gundam-Serien eher ungewöhnlich erscheinen mag.

Dass diese Beziehung letztlich zu einer Eheschließung führt, wird an mehreren Stellen impliziert. Wie Ninotaku berichtet, wurde im Magazin „Gundam Ace“ ein Interview mit den Synchronsprecherinnen der beiden Protagonistinnen veröffentlicht. Die Sprecherin von Suletta verriet hier, dass die beiden Charakteren nach dem finalen Kampf geheiratet hätten.

Das wird auch an anderer Stelle bestätigt: Immerhin tragen die beiden Charaktere im Epilog des Anime jeweils einen Ehering. Auch ein Posting des amerikanischen Gundam-Accounts auf Twitter zeigte die beiden Charaktere und im Alt-Text des Bildes war klar zu lesen: „Suletta Mercury sitzt auf der linken Seite des Bildes und hält die Hand ihrer Ehefrau Miorine Remnrab, die neben ihr sitzt“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Solche Alt-Texte werden verfasst, damit google die Bilder besser zuordnen kann. Außerdem werden diese Texte erblindeten Menschen durch Hilfsgeräte vorgelesen, damit sie eine Vorstellung von dem gezeigten Bild haben.

Die „Beweislage“ ist also recht klar, dass die beiden Charaktere am Ende der Serie geheiratet haben.

Umso sonderbarer wird es danach, denn: In der digitalen Version des Magazins „Gundam Ace“ wurde die Story nachträglich geändert und die Passage mit der Eheschließung gestrichen. Die Änderung wurde gemacht, weil es „im ursprünglichen Interview einen Fehler gab“ und man die „Interpretation der Beziehung der beiden Damen dem Zuschauer überlassen will“.

Warum wurde das so gemacht? Wie Ninotaku erklärt, ist Japan das einzige Land der G7-Staaten, in denen die Ehe zwischen homosexuellen Partnern noch nicht anerkannt ist. Grund dafür ist in seinen Augen die konservative Regierungspartei, die vor allem für die „traditionelle Ehe“, also nur zwischen Mann und Frau, einstehe – selbst wenn die Mehrheit der japanischen Bevölkerung eine Legalisierung der Homo-Ehe befürwortet (71 %, laut Kyodo via nzz.ch)

Ninotaku findet es vor allem lächerlich, dass solche Ehen dementiert werden, während deutlich geschmacklosere Themen, wie die Sexualisierung Minderjähriger oder Vergewaltigungen immer wieder Platz in Anime haben.

Das Thema wird auch in den Kommentaren unter dem Video angeregt diskutiert.

Was haltet ihr davon? Passt das zu eurem Bild von Anime, wo sich doch gerade Yuri- und Yaoi-Serien auch großer Beliebtheit erfreuen?

