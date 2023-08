Darum bekommen eure Lieblings-Anime keine zweite Staffel

Richtig gute Anime-Serien bekommen nur selten eine zweite Staffel. Aber warum ist das so? Der Grund dahinter ist logisch – aber schlecht für Anime-Fans.

Anime sind eine der besten Formen der Unterhaltung überhaupt. Umso frustrierender kann es sein, wenn eine geliebte Serie anscheinend „mitten in der Handlung“ einfach eingestellt wird. Viele beliebte Anime bekommen nur eine einzige Staffel und das, obwohl die Serie ganz offenbar erfolgreich war.

Serien wie „No Game No Life“, „Deadman Wonderland“ oder „Talentless Nana“ haben Aufsehen erregt und verschwinden doch nach einer Staffel in der Versenkung.

Aber warum ist das eigentlich so? Das wollen wir euch hier kurz erklären.

Was ist der Zweck von Anime? Wer sich mit Anime und Manga nicht so gut auskennt, der könnte denken, dass Anime ein Selbstzweck sind. Wenn ein Anime gut und erfolgreich ist, dann spielt er auch Geld ein – das ist allerdings nicht der Fall. Die Produktion eines Anime ist in der Regel eine recht teure Sache und dient in den allermeisten Fällen einem hauptsächlichen Zweck:

Den Verkauf des dazugehörigen Manga in Japan ankurbeln.

Erfolgreiche Anime sind in erster Linie eines: Werbung. Klingt hart, ist aber so.

Die Idee ist: Durch eine Anime-Umsetzung bekommt eine Geschichte mehr Aufmerksamkeit. Wer etwa die 13 Episoden eines Anime gesehen hat, soll davon so gefesselt sein, dass er oder sie im Anschluss den Manga kauft, um mehr zu der Geschichte zu erfahren.

Es gibt auch „Anime Original“-Produktionen, die in der Regel losgelöst von Manga oder Light Novels existieren. Für diese Serien gilt natürlich nicht, dass sie in erster Linie ein anderes Produkt bewerben sollen – aber diese Anime-Serien sind aktuell noch klar in der Unterzahl.

Genau das sorgt aber auch für ein Dilemma. Denn je erfolgreicher ein Anime ist, desto mehr hat er seinen ursprünglichen Zweck erfüllt. Wenn ein Anime erfolgreich ist, dann hat er den Verkauf der Manga angekurbelt und sein Zweck wurde erfüllt. Eine zweite Staffel ist also vorerst nicht notwendig.

War ein Anime nicht erfolgreich, dann hat er den Manga-Verkauf nicht angekurbelt und seinen Zweck verfehlt. Auch in dem Fall ist eine zweite Staffel unwahrscheinlich.

Dass ein Anime, wie etwa im Fall der ursprünglichen Bleach-Serie oder Attack on Titan, tatsächlich die ganze Geschichte des Manga adaptiert – der schon abgeschlossen ist – das ist eher eine Ausnahme. Das finanziert sich dann meistens über weitere Produkte des Franchise. So kann man jede Menge Geld für Figuren oder Merchandise ausgeben und es ist auch nicht verwunderlich, dass etwa viele PC-Spiele eine Kooperation etwa mit Attack on Titan eingehen – wie etwa Dead by Daylight oder Overwatch 2.

Ninotaku hat dazu auch ein interessantes Video mit weiteren Informationen zu diesem Thema:

Ändert sich das? Langsam aber sicher, ja. Durch die zunehmende Relevanz von Streaming-Diensten, die Anime weltweit lizenzieren – wie etwa Crunchyroll, HiDive, Netflix, etc. – wird eine weltweite Vermarktung von Anime auch zunehmend lukrativer. Zwar ist der primäre Zweck aktuell noch immer das Bewerben des entsprechenden Quellmaterials, wie etwa einem Manga oder einem dazugehörigen Videospiel, doch ganz langsam zeichnet sich ein Wandel ab.

Durch die weltweite Vermarktung und den Umstand, dass Anime während der Corona-Krise mehr und mehr im Mainstream angekommen sind, wächst der Anteil der Einnahmen von Anime durch Streaming-Dienste. Dadurch werden Anime langsam auch „für sich“ zu einer lohnenswerten Sache – bis es soweit ist, dürften aber noch ein paar Jahre vergehen.

Wenn ihr euch also fragt, warum euer Lieblings-Anime keine zweite Staffel bekommt, dann ist der Grund häufig: Er war einfach zu erfolgreich und braucht gar keine zweite Staffel. Denn es geht fast immer um den Manga dahinter, nicht um die Serie selbst.

Anime sind in den meisten Fällen eines: Ziemlich gute Werbung.