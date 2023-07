5 Anime, die nicht das sind, was ihr erwartet hättet

Manche Anime haben einen düsteren Twist und manchmal trügt einfach das Titelbild. Wir zeigen euch 5 Anime-Serien, die ganz sicher nicht das sind, was ihr erwarten würdet.

Kennt man einen, dann kennt man alle. Viele Anime ähneln sich in ihrer Thematik und gewisse „dramatische Wendungen“ riecht man bereits 20 Meilen gegen den Wind. Doch es gibt einige Anime, bei denen der erste Eindruck mehr als nur trügt. Denn dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen sollte, gilt auch für Anime.

Wir haben hier 5 Anime für euch, die nicht das sind, was ihr erwarten würdet.

Wir wollen euch natürlich nicht die Freude daran nehmen, das „Unerwartete“ selbst herauszufinden. Wer sich aber trotzdem darüber informieren will, für den haben wir im Fall einer besonderen Wendung diese in „Spoiler“-Zeichen geschrieben – ihr müsst also selbst abwägen, ob ihr die Besonderheit bereits aufdecken wollt oder nicht.

School-Live!

Alternative Namen: Gakkougurashi!, Gakkou Gurashi!

Episoden: 12

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt. Nur zum Kauf verfügbar.

Die junge, quirlige Yuki Takeya liebt ihr Schulleben. Jeden Morgen freut sie sich auf den neuen Tag, um zusammen mit ihren Freundinnen etwas Neues zu lernen. Ein bisschen verplant, aber immer liebenswürdig, stolpert sie durch die Schule und wird dabei von ihren besten Freundinnen begleitet. Dabei ist sie in einem ganz besonderen Club in der Schule, in der es eine besondere Regel gibt: Sie müssen ihr ganzes Leben bis zum Abschluss in der Schule verbringen.

Spoiler zu School-Live!

Genres: Horror, Mystery, Slice of Life

Aufmerksame Zuschauer bemerken im Hintergrund bereits einige sonderbare Details. Aufgestapelte Tische, Wind im Flur trotz geschlossener Fenster. Das Ende der ersten Episode offenbart dann: Die Welt ist untergegangen und die Menschheit von einer Zombie-Epidemie nahezu ausgerottet. Yuki lebt in der Wahnvorstellung eines normalen Schulalltages, während ihre Freundinnen sich in der Schule verbarrikadiert haben und versuchen, das Überleben der Gruppe zu sichern.

Ranking of Kings

Alternative Namen: Ousama Ranking

Genres: Abenteuer, Fantasy

Episoden: 23 (Staffel 2 läuft aktuell)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Der kleine Bojji ist eine Schande für sein Königreich. Als Sohn des riesenhaften König Boss ist er nicht nur klein und schmächtig, sondern auch gehörlos und tollpatschig – alles andere als geeignet, um irgendwann das Königreich zu regieren. Er ist das Gespött des Reiches und muss sich beweisen, wenn er seiner Aufgabe würdig sein will. Also geht er auf eine Reise, um der stärkste aller Könige zu werden – und dabei politische Intrigen und Attentate zu überleben. Denn auch sein Bruder will König sein …

Was man von Ranking of Kings erwarten sollte: Der Zeichenstil mag viele sofort an Kinder-Serien erinnern – doch das täuscht. Die Geschichte von Ranking of Kings ist erwachsen und teilweise richtig düster. Die Charaktere haben alle eine erstaunliche Tiefe und die mitunter gezeigte Grausamkeit bekommt durch den eigentlich so kindlich wirkenden Stil eine ganz besondere Dimension. Wer einfach eine gute, durchdachte Abenteuergeschichte mit viel Herz und Ernsthaftigkeit sehen will, ist mit diesem Anime sehr gut beraten.

Talentless Nana

Alternative Namen: Munou na Nana

Genre: Murder-Mystery, Psychologisch

Episoden: 13

Stream verfügbar auf: Aniverse (Amazon Prime Video Channel)

Vor 50 Jahren sind schreckliche Kreaturen aufgetaucht, die sogenannten „Feinde der Menschheit“. Um sie zu bekämpfen, wurden begabte Teenager mit besonderen Kräften ausgesandt, die sogenannten „Talente“. Genau diese Kinder sollen ihr Können trainieren und leben deshalb auf einer abgeschiedenen Insel mit dem Segen der Regierungen in einer besonderen Schule.

Auch Nanao Nakajiima, der scheinbar gar kein Talent hat, ist Teil dieser Schule – und muss sich als „Talentloser Nana“ zurechtfinden, um einen Platz unter seinen Mitschülern zu erstreiten. Doch noch zwei weitere Schüler kommen etwas versetzt dazu – der mysteriöse Kyouya Onodera und die Gedankenleserin Nana Hiiragi.

Spoiler zu Talentless Nana

Die erste Folge endet mit einem Wechsel des Protagonisten. Nicht der vermeintlich „talentlose“ Nanao Nakajima ist der Protagonist, sondern Nana Hiiragi. Hiiragi tötet Nakajima und versteckt seine Leiche. Sie hat eine Mission: Die Schüler mit den Begabungen der Reihe nach zu töten, ohne dabei aufzufallen. Denn sie hat keine besondere Gabe, nur das Wissen und die Erfahrung ihres Trainings, um die gefährlichen Wunderkinder auszuschalten.

Talentless Nana ist eine Murder-Mystery-Serie aus Sicht der Täterin, die ihre Taten zu verschleiern versucht und sich das Vertrauen der Opfer zuvor erschleichen muss.

Oshi no Ko

Alternative Namen: My Star, Mein*Star

Genre: Mystery, Drama, Romanze

Episoden: 11

Stream verfügbar auf: HiDive

Ai Hoshino ist ein Idol – ein ziemlich außergewöhnliches. Als Star der Band „B Komachi“ zieht sie Fans an und verzaubert Zuschauer, wie kein anderes Idol vor ihr. Doch als sie 16 Jahre alt ist, verheimlicht sie ein wichtiges Detail vor der Öffentlichkeit: Sie ist bereits Mutter von Zwillingen geworden. Ai versucht, beide Träume gleichzeitig zu verwirklichen: Das Leben als erfolgreiches Idol und als fürsorgliche Mutter. Dabei gibt es immer wieder erstaunlich finstere und realistische Einblicke in die Welt des Showbiz.

Doch auch ihre Zwillinge sind etwas ganz besonderes: Es handelt sich dabei um wiedergeborene Menschen. Die einst krebskranke Sarina und der behandelnde Arzt von Ai, der vor der Geburt ihrer Kinder ermordet wurde, werden beide in Form der Zwillinge wiedergeboren.

Spoiler zu Oshi no Ko

Die erste Folge endet mit dem Tod von Ai Hoshino, die von ihrem Stalker getötet wird. Das junge Leben von Aqua und Ruby wird daraufhin auf den Kopf gestellt. Während Ruby sich nach einer Weile vom Tod ihrer Mutter erholt, schwört Aqua Rache. Für ihn ist klar, dass nur der leibliche Vater dem Stalker die Adresse von Ai verraten haben kann. Er plant, sobald er erwachsen ist, in die Unterhaltungs-Industrie vorzudringen und seinen Vater zu finden, um ihn dann schmerzhaft zu ermorden.

Trotz der recht abgedrehten Thematik der „Wiedergeburt als Kind eines Stars“ ist Oshi no Ko erfrischend ehrlich, düster und erstaunlich realistisch in der Darstellung seiner liebenswerten Charaktere.

Made in Abyss

Alternative Namen: /

Genre: Abenteuer, Drama, Fantasy, Mystery

Episoden: 26 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt. Nur zum Kauf verfügbar.

Ein riesiges Loch klafft in der Welt: Der Abyss. In seinen Tiefen warten ungeahnte Kreaturen und Geheimnisse längst untergegangener Zivilisationen. Jeden Tag steigen mutige Männer und Frauen in die tiefen Ebenen des Abyss, um wertvolle Relikte und Wissen an die Oberfläche zu bringen. Ein Waisenheim schickt sogar die eigenen Kinder in die sicheren, ersten Ebenen hinab, um noch ein wenig Geld zu verdienen. Genau diese Kinder träumen davon, irgendwann tiefer in den Abyss vorzudringen – bis sie auf einmal einen merkwürdigen Roboter-Jungen finden …

Spoiler zu Made in Abyss

Die so fröhliche, farbenfrohe Welt des Abyss wird mit dem Abstieg der Kinder rasch immer finsterer und brutaler. Psychische und körperliche Grausamkeiten sind an der Tagesordnung und einige sehr verstörende, mitreißende Szenen werden noch lange im Gedächtnis bleiben. Made in Abyss ist definitiv nichts für Kinder und der so fantastische, bunte Zeichenstil trägt nur dazu bei, dass die Grausamkeit der gezeigten Bilder noch lange nachhallt.

Kennt ihr noch weitere Anime, die nicht das sind, was ihr erwarten würdet?