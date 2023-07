Warum Anime am Ende oft deutlich schlechter werden

Nach einigen Episoden ist bei Anime oft die Luft raus. Woran liegt das? Ist das nur ein Gefühl? Oder werden Anime gegen Ende oft schlechter?

Es ist ein Vorurteil, manchmal auch ein Meme und doch steckt oft ein Kern Wahrheit dahinter. Während die ersten Episoden eines neuen Anime oft begeistern, nimmt die Qualität im Laufe der Staffel gefühlt ab. Doch ist das wirklich nur ein Gefühl? Oder steckt dahinter auch ein Kern objektive Wahrheit?

Viele Anime begeistern von Anfang bis Ende. Gerade gelobte Serien der jüngeren Zeit wie Demon Slayer, Heavenly Delusion oder Violet Evergarden haben gleichbleibende, hohe Qualität über alle Episoden hinweg.

Ein unbestreitbarer Fakt ist allerdings, dass die Qualität mancher Serien zum Ende hin abnimmt. Das ist nicht nur „gefühlt“, sondern lässt sich an Beispielen oft auch festmachen.

Gründe für ein schlechteres Ende

Die Zeichner und Animatoren stehen oft unter massivem Zeitdruck und schaffen es schlicht nicht, die Episoden bis zum Sendetermin in der angepeilten Qualität abzuliefern. In solchen Fällen wird dann notdürftig eine „Recap“-Episode eingeschoben oder andere Tricks verwendet:

Lange Flashback-Szenen, in denen Charaktere sich zurückerinnern. Gerade wenn diese Szenen „unnötig“ lang ausfallen und nicht nur 1-2 Sätze sind, ist das oft ein Indiz.

Hintergründe sind stark vereinfacht oder detailarm. Das fällt vor allem auf, wenn das vorher nicht der Fall war.

Besonders plump kann es auch sein, wenn die Charaktere während eines Dialogs schlicht nicht gezeigt werden. In der letzten Frühling-Saison 2023 war das etwa bei „I Got a Cheat Skill in Another World“ in Episode 12 der Fall. Dort sah man während eines langen, aufgeregten Dialogs einfach eine langsame Kamera-Fahrt über Hintergründe. Tatsächliche Charaktere fehlten und das, obwohl aus den Dialogen hervorging, dass es gerade etwas hitziger zuging.

Zwar werden solche mangelhaften Szenen oft noch im Nachhinein korrigiert, doch in der erstausgestrahlten Variante ist das dann erstmal negativ enthalten.

Ein weiterer Grund kann sein, dass der Anime vom Manga abweicht. Dabei ist es natürlich sehr subjektiv, ob das wirklich „besser“ oder „schlechter“ ist. Das tritt vor allem dann auf, wenn der Anime den Manga bereits „überholt“ und das kann zu Szenen führen, die man als unwürdig oder undurchdacht ansieht. Jeder, der die letzte Staffel „Game of Thrones“ gesehen hat, wird das Phänomen kennen – bei Anime ist es genau so. Das ursprüngliche Bleach musste etwa weit vom Manga abweichen, weil der Manga noch gar nicht abgeschlossen war.

Es gibt viele Gründe, warum ein Anime zum Ende hin schlechter wird – oft ist das eben mehr als nur ein Gefühl.

Wenn ihr ein paar Anime wollt, die einfach von vorne bis hinten gut sind, taucht doch in diese Fantasy-Welten ab.