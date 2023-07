5 Anime, die so cringe sind, dass ihr euch auf dem Boden winden werdet

Ihr ertragt jeden Anime? Fremdscham kennt ihr nicht? Dann haben wir hier für euch 5 Anime-Serien, die richtig gut sind – aber auch zugleich ungeheuer cringe.

Anime sind manchmal ziemlich absurd. In den meisten Fällen sind sie so sonderbar, dass Nicht-Anime-Fans ohnehin nur mit den Augen rollen können. Doch selbst für hartgesottene Fans japanischer Animationskunst, gibt es einige Serien, die einen Schauer des Unwohlseins über den Rücken schicken. Einige Anime sind einfach so „cringe“, dass man immer wieder schmerzerfüllt vor dem Bildschirm zusammenzucken muss.

Trotzdem kann man nicht einfach abschalten. Wir zeigen euch hier 5 Anime, deren Konsum ihr nur schwer ertragen werdet – aber dennoch tapfer bis zum Ende durchziehen wollt, weil ihr einfach nicht anders könnt.

Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui!

Alternative Namen: WataMote, No Matter How I Look at It, It’s You Guys’ Fault I’m Not Popular!

Genres: Comedy, Slice-of-Life

Episoden: 12

Stream verfügbar auf: Aktuell kein deutscher Anbieter bekannt, nur mit VPN verfügbar.

Tomoko Kuroki ist eine wahre Gamerin. Nachdem sie mehr als 50 virtuelle Leben in der Hochschule vollbracht und weit über 100 Kerle in Dating-Sims abgeschleppt hat, ist sie bereit für das wahre Leben an der Hochschule. Das denkt sie zumindest. Tatsächlich ist sie von den sozialen Vorgaben und Zwängen allerdings heillos überfordert und mit der Bewältigung des Alltags schlicht überlastet. Bereits kleinste Fehler bringen sie so aus dem Konzept, dass sie von einem Ungeschick ins nächste taumelt und sich immer mehr Gedanken macht, die nur weitere Fehler hervorbringen.

Was man von Watamote erwarten sollte: Tomoko bei ihrem Alltag zuzusehen ist ziemlich amüsant. Ihre geschmiedeten Pläne, wie sie endlich beliebt wird, werden am Ende dann doch immer von ihren eigenen Fehler torpediert. Dabei schafft Watamote einen ziemlichen Spagat. Denn immer mal wieder kippt die Stimmung von „unangenehm cringe“ zu „unangenehm nachvollziehbar“. Denn in jedem und jeder steckt wohl manchmal eine kleine Tomoko, die mit den sozialen Regeln der Gesellschaft überfordert ist und wünschte, diesen entfliehen zu können.

Rent-A-Girlfriend

Alternative Namen: Kanojo, Okarishimasu

Genres: Comedy, Harem, Drama

Episoden: 24 (2 Staffeln, eine dritte läuft aktuell)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Der 20-Jährige Kazuya beginnt das Leben auf dem College mit einem dicken Dämpfer. Seine erste Freundin macht nach nur einem Monat Schluss. Um sich zu trösten, nimmt er einen „Mietfreundin“-Service in Anspruch, lernt dabei die bezaubernde Chizuru kennen und hat mit ihr ein Date. Als er herausfindet, dass Chizuru allen Kerlen so eine schöne Zeit beschert – wofür sie ja auch bezahlt wird – wird er wütend und gibt ihr eine negative Bewertung.

Gerade als die beiden sich darüber streiten, bekommt Kazuya eine Nachricht aus dem Krankenhaus, dass es seiner Großmutter nicht gut geht. Sie eilen also zum Krankenhaus, wo Kazuya seiner Oma Chizuru als „seine Freundin“ vorstellt, damit er vor ihr nicht als Versager gilt. Chizuru spielt mit, da es sich ja um ein bezahltes Date handelt. Blöd nur, dass auch Chizurus Großmutter in dem Krankenhaus anwesend ist, die nichts von diesem Nebenberuf ihrer Enkelin weiß und denkt, Kazuya wäre der wahre Freund von Chizuru.

Die beiden müssen diese Scheinbeziehung nun zumindest vor den Großmüttern aufrecht erhalten, wollen sich ansonsten aber meiden. Wie ärgerlich, dass man auch noch Tür an Tür lebt …

Was man von Rent-A-Girlfriend erwarten sollte: Kazuya ist nicht nur „cringe“, sondern oft schwer zu ertragen. Nicht nur versteht er so ziemlich jeden Satz einer Frau falsch und manövriert sie und sich selbst damit in komplizierte Situationen, sondern lässt sie dann auch noch die Probleme ausbaden. Kompensiert wird das, wie bei dem „Harem“-Genre üblich, durch die weiblichen Charaktere, von denen besonders Chizuru aus dem üblichen „Harem-Klischee-Einheitsbrei“ heraussticht und euch dazu zwingt, die nächste Folge anzuschauen. Genre-typische „Zufälle“ sorgen garantiert dafür, dass ihr euch auf dem Boden windet.

Gerade mit voranschreitender Geschichte wird aber auch der Protagonist etwas vielschichtiger und bessert sich. Auch wenn er manche negative Eigenschaften wohl nie ablegen wird.

