5 Anime, die euren Eltern beweisen, dass sie von euch nichts mehr erwarten müssen

Die schlimmsten, verstörendsten Anime-Abgründe der letzten Jahre haben wir heute für euch dabei. Konntet ihr diese Serien ertragen?

In der wunderbaren Welt der Anime gibt es eine Menge zu entdecken. Manche Serien prägen eine ganze Generation von Fans, wie etwa Death Note oder Attack on Titan. Andere sind eher etwas für Liebhaber und Fans bestimmter Genres. Und dann wiederum gibt es Anime, bei denen man sich verwundert die Augen reibt und betet, dass gerade niemand mitbekommt, was auf dem Bildschirm abgeht.

Oder anders gesagt: Es gibt einige Anime, die ihr euren Eltern zeigen könnt, um sicherzustellen, dass sie bei der Rente oder allgemeinen Lebensfragen nicht mehr an euch glauben werden. Vielleicht werdet ihr auch noch enterbt und von allen Familienfesten künftig ausgeladen – aber hey, diese Zeit könnt ihr dann in mehr Anime stecken.

Alternativ könnt ihr diese Liste auch wunderbar verwenden, wenn euch mal wieder ein Freund oder eine Freundin fragt: „Warum schaust du eigentlich keine Anime?“ Schickt ihnen dann einfach einen Link zu diesem Artikel und ihr solltet für den Rest eures Lebens Ruhe haben.

Daher eine Trigger-Warnung: Wer an „fragwürdigen“ Anime schnell Anstoß nimmt, sollte lieber nicht weiterlesen. Es geht hier nicht nur um lustige Dinge, sondern auch um harte Themen wie körperlichen und seelischen Missbrauch, sexuellen Missbrauch und andere Grausamkeiten. Aber ich kenne euch ja – das hält euch sowieso nicht auf.

Interspecies Reviewer

Alternative Namen: Ishuzoku Reviewers

Genres: Comedy, Fantasie, Erotik

Episoden: 12

Stream verfügbar auf: Wakanim

In den meisten Fantasy-Welten tummeln sich zahlreiche Spezies. Von Feen über Teufel und Sukkubi, Orks, Feuerelementare und noch mehr. In der Hauptstadt dieser Welt leben die meisten Spezies gemeinsam – und gehen verschiedensten Berufen nach. Doch das heißt auch, dass fast jede Spezies ein Bordell betreibt.

Eine „mutige“ Gruppe an Abenteurern hat sich nun die heroische Aufgabe gegeben, jedes dieser Bordelle zu besuchen – und zu bewerten, wie die „Kundenerfahrung“ für verschiedene Spezies ausfällt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was man von Interspecies Reviewer erwarten sollte: Es gibt eine sehr dünne Linie, die „Anime“ und „Hentai“ voneinander trennt. Und genau diese Linie bildet Interspecies Reviewer. Es hat genau die Grenze getroffen zwischen „zu viel Story, um Hentai zu sein“ und „zu viel Sex, um Anime zu sein“.

Dabei ist der Humor durchaus solide, wird aber zumeist von jeder Menge nackter Haut verdrängt. Und wirklich jedes Mal, wenn man denkt: „Das geht nicht noch beknackter“ – in der nächsten Episode muss man diesen Gedanken zurücknehmen.

Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass dieser Anime in mehreren Graden der Zensur existiert. Die in Deutschland verfügbare Wakanim-Variante hat in den Episoden teilweise mehrere Minuten, in denen es nur Standbilder zu sehen gibt oder große „Sticker“ über das Geschehen geklebt sind, dem man dann nur noch anhand der Geräusche folgen kann.

Kiss x Sis

Alternative Namen: Kissxsis

Genres: Comedy, Romance, Ecchi

Episoden: 12

Stream verfügbar auf: Aktuell kein deutscher Streaming-Anbieter bekannt. Vielleicht besser so.

Nachdem Keitas Mutter gestorben ist, heiratet sein Vater recht schnell neu – und der Junge wird daraufhin mit zwei Stiefschwestern konfrontiert, die nun sein Leben auf den Kopf stellen. Am Ende der Mittelschule versucht Keita fleißig zu lernen, um an die Oberschule zu kommen, auf die auch seine beiden Stiefschwestern gehen.

Problematisch ist nur, dass die beiden Schwestern sich deutlich mehr zu ihrem Stiefbruder hingezogen fühlen, als es eigentlich anständig wäre – und auch einige andere jungen Damen ihr Auge auf Keita geworfen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was man von Kiss X Sis erwarten sollte: Es gibt Anime, die haben die Faszination eines Verkehrsunfalls. Man muss einfach hinschauen, egal wie schlimm das ist, was man zu sehen bekommt. Kiss X Sis geht hier weiter. Egal ob es die Dialoge, die Handlung oder die gezeigten Bilder sind – mit jeder Episode wächst der Drang, dass es endlich ein Ende nimmt, denn diese „verbotene Liebe“ zwischen Stiefbruder und -schwestern ist, selbst nach allen absurden Anime-Standards, extrem schwer zu ertragen.

Für den Fall einer Mutprobe: Ihr bekommt Bonuspunkte, wenn ihr das mit euren Geschwistern schaut.