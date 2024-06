Bewerber einer Uni schummelt in der Prüfung wie ein Agent, wird erwischt, beeindruckt sogar Polizisten

Ein junger Mann meint es ernst: eine Knopfkamera, ein Transmitter im Schuh, eine KI sowie ein Mini-Kopfhörer sollen ihm Zugang zur Uni verschaffen. Doch jetzt sitzt er im Knast. Was ist passiert? Die Vorwürfe und Geschichte dahinter.

Wer hat wobei geschummelt? Die von Arstechnica aufgegriffenen Ereignisse finden im Südwesten der Türkei, in der Provinz Isparta, statt. Ein männlicher Kandidat für die Aufnahme an einer Universität nahm an der vorgeschriebenen Zulassungsprüfung namens TYT teil. Ohne hier zu bestehen, führt kein Weg an eine türkische Uni.

Eines Agenten würdig – wenn auch eines ungeschickten

Wie hat er angeblich betrogen? Das sind die Vorwürfe: Der Uni-Bewerber trug während der Prüfung eine Miniatur-Kamera als Knopf getarnt am Hemd. Diese Kamera übermittelte eine Videoaufnahme der Prüfungsfragen und möglichen Antworten mittels eines Senders in der Schuhsohle an ein Handy, worauf eine KI die Aufnahme entgegennahm. Sie analysierte das Schriftbild, erkannte den Text, suchte nach der richtigen Antwort und flüsterte ihm diese auf einen kleinen Kopfhörer im Ohr.

Was ist passiert? Er wurde erwischt, da er sich verdächtig verhielt. Die Technik funktionierte wohl einwandfrei, aber die Art und Weise, wie er sie nutzte, ließ ihn auffliegen. Welches Verhalten genau den jungen Mann hat auffliegen lassen, wurde leider nicht berichtet. Nun wartet er im Gefängnis auf sein Gerichtsverfahren.

Wir sind keine Experten für türkisches Recht, aber so wie sich die Berichte lesen, scheint das ihm vorgeworfene Vergehen mit durchaus hohen Strafen belegt zu sein. Also könnte er eventuell sogar für einige Zeit hinter Gittern landen.

Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei auch eine weitere Person fest, die dem mutmaßlichen Betrüger geholfen haben soll. Es gab scheinbar einen Plan B, falls die KI versagt. Hier hätte laut den uns vorliegenden Informationen der oder die zweite Verdächtige die Rolle des Übermittlers per Handy übernommen.

Die Polizei zeigt sich derweil augenscheinlich sogar beeindruckt von der Methode – wenn auch sicher nicht von dem Ziel des Betrugs. Sie posteten nämlich ein Video, das Mail Online euch hier zeigt. Hier drin führen sie die Funktionsweise der ausgeklügelten Methode vor.

