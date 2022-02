Twitch-Streamer schwört: Er flog nicht aus legendären LoL-Team, weil er ein flamender Irrer ist

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das sagt Tyler1: Das will jetzt aber Tyler1 so nicht im Raum stehen lassen. In einem Stream sagt er:

Das war dann das Gerücht: Schnell kam unter LoL-Fans die Idee auf, T1 habe Tyler1 rausgeworfen, weil man nicht länger das Risiko eingehen wollte, so eine wandelnde Zeitbombe in den eigenen Reihen zu haben.

Der Twitch-Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist der erfolgreichste Streamer zu League of Legends , gilt aber auch als unbeherrschter Hitzkopf, der regelmäßig Aussetzer hat und wild rumflamet. Als das legendäre LoL-Team T1 jetzt die Trennung bekannt gibt, versichert Tyler1 eilig: Das lag nicht daran, dass er so ein hohes Risiko für jeden Werbe-Partner darstellt.

