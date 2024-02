„Ich habe es gehasst“ – Stan Lee wollte eine Figur in Spider-Man nicht sterben lassen

Stan Lee hasste den Tod einer Figur in den Spider-Man-Comics. So wollte er eigentlich gar nicht, dass Gwen Stacy stirbt. Er hatte eigentlich eine positive Zukunft für sie geplant.

Wer ist Stan Lee? Stan Lee († November 2018) war ein Comicautor und -verleger, sowie Mit-Erschaffer zahlreicher populärer Marvel-Helden, wie Iron Man, Hulk oder Doctor Strange.

Fans kennen ihn etwa auch für seine zahlreichen Cameo-Auftritte, in denen man ihn immer wieder im neuesten Marvel-Film finden konnte.

Wie Stan Lee in einem Interview im Oktober 1978 gegenüber The Comics Journal verriet, gab es jedoch eine Entscheidung bezüglich einer seiner Comicfiguren, die der Autor hasste. Dabei ging es um das Schicksal von Gwen Stacy.

„Habe es gehasst, als Conway Gwen Stacy in Spider-Man getötet hat“

Was genau hasste der Autor? In dem Interview erklärte Stan Lee: „Ich hasse es, wenn die Leute die Ursprünge und die verschiedenen kleinen Institutionen und Kniffe, die ich diesen Figuren und Geschichten gegeben habe, ändern […] Ich habe es gehasst, als Conway Gwen Stacy in Spider-Man getötet hat. Ich habe es gehasst.“

Damit bezieht er sich auf einen Plot Twist in den Comics The Amazing Spider-Man #121-122 (1973) von Gerry Conway und Gil Kane. In diesen erfährt der Green Goblin von Spider-Mans wahren Identität und kidnappt Gwen Stacy, um sie als Köder zu benutzen. Er will Spider-Man zu sich locken, um ihn zu töten.

Doch während des Kampfes fällt Gwen beinahe in den Tod, wird aber von Spider-Man noch rechtzeitig mithilfe eines Spinnenfadens aufgefangen. Jedoch bricht er dabei ihr Genick – Gwen Stacy ist tot.

Das führte dazu, dass die Geschichten zu Spider-Man später eine dunklere Storyline verfolgt und der Charakter nachhaltig von dem Tod seiner Geliebten geprägt ist. So ist er später beschützerischer und eher ängstlich statt hoffnungsvoll.

Was wollte Stan Lee stattdessen? Ursprünglich hatte der Comicautor die Figur Gwen Stacy kreiert, damit Spider-Man zum Schluss das Happy End bekommt, das er verdient und mit ihr glücklich wird.

Obwohl MJ inzwischen als Love Interest von Peter Parker gilt, wollte Stan Lee eigentlich, dass Gwen Stacy diese Rolle bekommt.

