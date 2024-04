Die Köpfe hinter Spiderman fühlten sich ziemlich doof, nachdem sie ihre MJ fanden

Die Verantwortlichen des Spiderman-Films Spider-Man: Homecoming wussten beim Casting nicht, wie berühmt ihre MJ-Darstellerin war.

Zendaya war schon vor dem Marvel-Streifen Spider-Man: Homecoming (2017) ein wahrer Star. So hatte sie bereits mit Shake It Up! und K.C. Undercover in zwei großen Disney-Channel-Hits mitgespielt und war auch schon in Beyoncés Lemonade zu sehen.

Doch bei Marvel hatte man beim Casting zum Spider-Man-Film keinen blassen Schimmer, wer Zendaya eigentlich war.

Hier seht ihr einen Trailer zu Spider-Man: Homecoming:

„War wie ein normales Mädchen gekleidet“

Amy Pascal, die Producerin von Spider-Man: Homecoming gestand, dass weder sie noch Kevin Feige (ebenfalls Producer im Film, inzwischen Chef von Marvel Entertainment) eine Ahnung hatten, wer Zendaya war, als diese 2016 für die Rolle als MJ vorsprach.

„Sie trug kein Make-up und war wie ein normales Mädchen gekleidet […]“, erklärte die Producerin weiter.

Obwohl keiner wusste, wer sie war, konnte Zendaya beim Casting sofort mit ihrer schauspielerischen Leistung überzeugen und begeisterte das Spiderman-Team.

Also bekam die junge Schauspielerin die Rolle, weil sich die Producer dachten: „Oh mein Gott, sie ist unglaublich. Sie muss in dem Film mitspielen.“

Im Nachhinein erkannten auch die Verantwortlichen hinter dem Film, wen sie mit Zendaya eigentlich gecastet hatten: „Und dann fanden wir heraus, dass sie eine total berühmte Person ist, und kamen uns richtig blöd vor.“

