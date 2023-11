Baldur’s Gate 3 wird für begehrten GOTY-Preis bei den Game Awards nominiert, doch ein großes Spiel fehlt

Die Nominierungen der Game Awards 2023 stehen fest. Baldur’s Gate 3 hat die Chance auf den GOTY-Titel, doch ein großes Spiel fehlt. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Die diesjährigen Game Awards stehen vor der Tür, und mit Spannung wurden die Nominierten für den begehrten Titel Game of the Year bekannt gegeben. Unter den Spielen, die um die Auszeichnung konkurrieren, sticht besonders Baldur’s Gate 3 von Larian Studios hervor. Baldur’s Gate 3 ist insgesamt für 8 Kategorien nominiert worden bei den Game Awards 2023.

Das epische RPG hat nicht nur die Herzen der Spieler erobert, sondern wird auch von vielen als das beste Spiel des Jahres gesehen. Baldur’s Gate 3 hat bei den diesjährigen Golden Joystick Awards in London so viele Auszeichnungen gewonnen, dass der Chef von Larian Studios Swen Vincke sie kaum alle tragen konnte, darunter auch die Auszeichnung Ultimate Game of the Year.

Starfield fehlt unter den GOTY-Nominierungen

Wer ist im Rennen um den Titel Game of the Year ? Die Liste der GOTY-Nominierungen enthält viele beeindruckende Spiele. Wir haben euch die vollständige Liste der Nominierten zusammengestellt:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Baldur’s Gate 3

Wer fehlt unter den Nominierten? Doch wie euch vielleicht aufgefallen ist, fehlt ein großes Spiel unter den Nominierungen: Starfield von Bethesda hat es offenbar nicht unter die Nominierten in der Kategorie Spiel des Jahres geschafft. Weitere große Titel, die fehlen, sind unter anderem Final Fantasy XVI, Diablo IV und Hogwarts Legacy. In die Kategorie Best RPG hat es Starfield jedoch geschafft, ansonsten findet man Starfield in keiner anderen Kategorie.

Diese Spiele sind ebenfalls im Rennen als Best RPG ausgezeichnet zu werden:

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Wir zeigen euch weitere Kategorien, die für die MeinMMO-Community interessant sein könnten:

Best Ongoing Game:

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Best Sports/Racing Game:

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Best Multiplayer:

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Best E-Sport Game:

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Best Action/Adventure Game:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wards Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Independent-Game:

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Insgesamt gibt es 31 Kategorien bei den Game Awards, die sich rund um Spiele drehen. Es werden unter anderem auch Persönlichkeiten ausgezeichnet – zum Beispiel in der Kategorie Best Performance . In dieser Kategorie ist auch Neil Newbon, der Sprecher von Astarion in Baldur’s Gate 3 unter den Nominierten, der zuvor schon eine Auszeichnung für seine Rolle als Astarion erhalten hat und sich rührend bedankt hat.

Wer ist für die Nominierungen verantwortlich? Der Host der Game Awards Geoff Keighley schrieb Folgendes auf X:

Zur Erinnerung: Die Spiele, die bei den TheGameAwards nominiert sind, werden von einer weltweiten Jury aus über 120 Medienunternehmen ausgewählt. Ich stimme nicht über die Spiele ab, habe aber das Vergnügen, Ihnen die Nominierten vorzustellen!

Wie kann ich abstimmen? Abstimmen kann weltweit jeder auf der offiziellen Website von den Game Awards. Auf der Seite findet ihr alle Kategorien und Nominierungen.

Was sind die Game Awards? Die Game Awards sind eine jährliche Veranstaltung, die sich als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Videospielbranche etabliert hat, wenn nicht sogar die wichtigste. Diese Preisverleihung würdigt herausragende Leistungen in der Videospielindustrie, von Spielen und Entwicklern bis hin zu Schauspielern und Komponisten.

Die Veranstaltung ist jedoch nicht nur auf die Auszeichnung von Spielen beschränkt. Die Game Awards sind auch dafür bekannt, neue Spieleankündigungen und Trailer zu präsentieren.

Wann finden die Game Awards statt? Die Game Awards 2023 finden am Donnerstag, dem 8. Dezember statt. Die Show wird live übertragen, und beginnt um 1:30 Uhr nachts deutscher Zeit.

Was haltet ihr von den Nominierungen um den Game of the Year -Titel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

