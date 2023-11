Starfield: Ein Kind löscht vermeintlich den 100-Stunden-Spielstand seines Vaters, doch das Internet hilft ihm

Was ist passiert? Der User PhonedZero erklärte in einem Reddit-Post , dass er seinen Starfield-Spielstand mit über 100 Stunden verloren hat. Er war kurz vor der Hauptquest, hatte 90 % seiner Nebenquests erledigt und auch fast alle Fraktionen abgeschlossen.

Zocken in einem Haushalt mit Geschwistern oder Kindern kann oft eine Herausforderung sein. Teilt man sich eine Konsole, dann kann es gerne mal passieren, dass mit Speicherständen Fehler passieren oder diese sogar gelöscht werden. Dies passierte einem Vater in Starfield , doch er hatte noch Glück.

