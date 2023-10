Spieler beendet Starfield, nachdem er von seiner Hochzeit enttäuscht ist

In Starfield könnt ihr Begleiter mit auf eure Reise nehmen, mit ihnen flirten und sie sogar heiraten. Jedoch war ein Spieler von seiner Hochzeit in dem RPG so enttäuscht, dass er einen Rage Quit unternommen hat.

Auf Reddit hat der Nutzer „Ka0sin“ beschrieben, dass er Sam Coe umgarnt und sich auf die Hochzeit vorbereitet hat. Die Vorbereitung und die Hochzeit an sich haben ihn dann so richtig wütend gemacht. Er äußert Kritik an der Romantik-Auswahl im Spiel und an manchen Spielinhalten.

Sam Coe ist einer von 20 Begleitern, die ihr in Starfield für eure Crew rekrutieren könnt. Die Begleiter haben zudem eine eigene Hintergrundgeschichte.

Zu wenig Bezug zum Spielcharakter, zu wenig Optionen

Das kritisiert der Spieler: Am 15. Oktober postet der Nutzer „Ka0sin“ seinen Beitrag mit dem Titel „Heiraten hat mich heute zum Rage Quit gebracht“ auf Reddit. Dort beschreibt er, dass er Sam Coe umgarnt hat und heiraten wollte.

Dafür habe er allerdings vorher den Vater Jacob Coe um seinen Segen bitten, Sams Ex-Freundin vom Raumhafen und Sams Tochter Cora aus der Buchhandlung abholen müssen.

Drei Dinge haben ihn an der gesamten Hochzeitssituation gestört:

Erstens: Warum wird die Hochzeit nicht in ‘The Lodge’ abgehalten? Sam hat in den letzten zehn Jahren keine längere Zeit auf dem Coe-Anwesen verbracht und es hat keine Bedeutung für uns als Paar. Zweitens: WTF?! Warum sind seine Ex und sein entfremdeter Vater auf unserer Hochzeit, aber nicht die Mitglieder der Constellation, meine Eltern oder wirklich irgendjemand von Bedeutung für meinen Spielcharakter? Drittens: Warum nur ein paar Worte und dann schwupps, bumm, danke, Mam?! In MMORPGs gibt es schon seit Ewigkeiten Hochzeitsfanfaren, und sogar Skyrim hat sich bemüht, Hochzeiten tatsächlich zu feiern. Das war genauso faul wie die Tatsache, dass es nur 4 optionale Romantik-Optionen in einem Spiel gibt […]. Ka0sin via Reddit

Ein anderer Spieler hatte eine kleine Ehekrise, weil er Geld spenden wollte:

Das sagen andere Spieler dazu: Der Beitrag verzeichnet im Starfield-Subreddit aktuell 1.800 Upvotes und über 450 Kommentare. In den Kommentaren beschreiben andere Spieler ihre Erfahrungen mit Romanzen und Hochzeiten in Starfield. Andere äußern Wünsche und Anmerkungen, die mit einem Augenzwinkern zu lesen sind.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „Muldino“. Er schreibt: „Um Andreja zu heiraten, muss man zu einem Planeten fliegen und 2 Sekunden lang im Dreck wühlen. Erledigt.“ (via Reddit). Der Nutzer welk101 antwortet darauf: „Nennt ihr Kids das heutzutage so?“

„Creepscape“ bezieht sich in seinem Kommentar auf die beschriebene Abwesenheit der Eltern im Reddit-Beitrag: „Meine Eltern sollten besser zu meiner Hochzeit kommen, ich gebe ihnen jede Woche Taschengeld.“ (via Reddit). „Ich kann bestätigen, dass sie das nicht tun.“, antwortet „angrymacface“.

Der Nutzer „Flicksterea“ stimmt dem Ersteller des Beitrags zu, „dass die Romanzen unausgegoren sind, besonders wenn es um die Hochzeitszeremonie geht. Und keiner der anderen Begleiter gratulierte uns überhaupt. Es ist, als ob sie nie stattgefunden hätte.“ (via Reddit).

Manche Spieler haben schon mehrere Durchläufe in Starfield hinter sich. Und dort gibt es sogar verschiedene Szenarien, die euch dargeboten werden, denn in jedem Durchlauf können ganz andere Umstände herrschen.

So verhalten sich NPCs dann plötzlich ganz anders und überraschen die Spieler dadurch. Ein Spieler hat jetzt in seinem vierten Durchlauf von Starfield erfahren, wie es sich anfühlt, von einem dieser NPCs verraten zu werden:

