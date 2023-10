Starfield: Spieler spendet Geld, provoziert dadurch einen Streit mit seiner Begleiterin, der „viel zu real“ ist

Ein Nutzer ergänzt: „Ich hatte Sam dabei, und er hat auch Geld beigesteuert.“ Der Nutzer dutchcoffee96 bringt an, dass Barret die 500-Credits-Spende, die _sharkweek in seinem Beitrag beschreibt, sogar verdopple, wenn er einem als aktiver Begleiter folgt.

Das sei für ihn „das realistischste, was [ihm] in einem Videospiel je passiert ist.“

Was war das für ein Streit? Auf Reddit berichtet der Nutzer „_sharkweek“ am 4. Oktober von einer Situation, die er mit seiner Starfield-Ehefrau Andreja erlebt hat. Sie habe ihn zurechtgewiesen, weil er einem NPC 500 Credits (Währung im Spiel) gespendet hat.

In Starfield habt ihr nicht nur die Möglichkeit, verschiedene Begleiter mit auf eure Reise zu nehmen – ihr könnt zudem romantische Beziehungen eingehen, aber auch in Konflikte geraten, wenn eure Begleitung mit euren Entscheidungen nicht einverstanden ist.

