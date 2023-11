Baldur’s Gate 3: Astarions Sprecher gewinnt eine Auszeichnung, hält rührende Dankesrede – „Dieser Charakter bedeutet mir die Welt“

Neil Newbon hat für seine Rolle als Astarion in Baldur’s Gate 3 eine Auszeichnung bei den diesjährigen Golden Joystick Awards erhalten. Mit einer herzergreifenden Ansprache drückte er seine Dankbarkeit aus. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Was für eine Auszeichnung hat er erhalten? Die Golden Joystick Awards sind eine jährliche Preisverleihung für Videospiele in Großbritannien. Dieses Jahr fand die Verleihung am 10. November in London statt und wurde weltweit live übertragen.

„Baldur’s Gate 3“ räumte bei der Preisverleihung in London gleich mehrere Auszeichnungen ab, darunter den Ultimate Game of the Year -Award und eine besondere Anerkennung für Neil Newbon, der für seine Rolle als Astarion den Preis als bester Nebendarsteller erhielt. Dafür bedankte er sich mit einer bewegenden Rede.

Danke! Das ist ein Geschenk. Das werde ich nicht vergessen

Warum war die Rede so rührend? Bei den Golden Joystick Awards äußerte sich Neil Newbon zu seiner Auszeichnung und betonte die Herausforderung, seine Dankbarkeit auszudrücken. Es sei ein komischer Moment, wenn man nicht genau weiß, was man sagen soll.

Er reflektierte über seine eigene Reise in der Spielewelt und teilte mit, dass er finanziell am Boden war und kurz davor stand, die Branche zu verlassen.

Doch die Spieleindustrie habe ihm so viel gegeben, darunter Liebe , Leidenschaft und großartige Freunde .

Dazu sagte er:

Und ich kann allen in diesem Raum nicht genug dafür danken, dass sie mich in diese Sache einbezogen haben. Und an alle, die mit mir zusammengearbeitet haben, vielen Dank. Es ist wirklich überwältigend, unter solch erstaunlichen Menschen zu sein, unter Gleichgesinnten.[…] Neil Newbon – Golden Joystick Awards via YouTube

Er betonte, dass Astarion für ihn die Welt bedeute. Astarion sei ein Überlebenskünstler, der ein Trauma durchlebt habe. Zahlreiche Mitglieder der Community hätten sich persönlich an ihn gewandt und gesagt, dass sie sich mit vielen Geschichten und den Charakteren aus Baldur’s Gate 3 identifiziert hätten.

Dazu sagte er auch:

Die Geschichte des Spiels selbst hat sie wirklich erreicht, und die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, dass sie sich inspiriert fühlten, mit ihrem eigenen Trauma umzugehen. Da ich selbst ein Überlebender bin, verstehe ich, was sie meinen.[…] Dass sie sich von dem Spiel gesehen fühlen, dass sie sich von den Charakteren verstanden fühlen – und das ist ein Beweis für dieses erstaunlich schöne Meisterwerk, das Larian Studios und das Autorenteam zusammengestellt und erschaffen haben und die erstaunliche Besetzung von 248 wunderbaren Schauspielern, die jeden Tag mit Herz und Seele dabei waren. Neil Newbon – Golden Joystick Awards via YouTube

Er äußerte zudem seine Wertschätzung für die Menschen, die ihn unterstützt haben, und betonte, dass er eine Menge Leute vermissen werde, denen er seinen Dank aussprechen möchte. Newbon drückte seine tiefe Dankbarkeit gegenüber der Community aus, die alle umarmt habe und hob hervor, dass er dies sehr zu schätzen weiß.

Zum Schluss wurde es nochmal besonders herzergreifend

Am Ende seiner Ansprache betonte er, dass die Erfahrung ihn zu einem besseren Menschen gemacht habe und schloss seine Dankesrede mit einer Verbindung zu seiner Rolle als Astarion ab. In der Stimme von Astarion sagte er: Danke, das ist ein Geschenk, ich werde es nicht vergessen.

Hier könnt ihr seine komplette Ansprache sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Auf Twitter gratulierten viele Leute Neil Newbon, darunter auch Stephen Rooney, Senior Writer von Larian Studios, der Astarion geschrieben hat. Daraufhin antwortete Neil Newbon ihm: Mann, ich liebe dich verdammt noch mal und die Worte und der Charakter, den du erschaffen und mir gegeben hast, waren der Höhepunkt meiner Karrier. Danke Stephen, eine riesige Umarmung für dich, Bruder.

Neil Newbon und sein beeindruckendes Talent

Ohne Zweifel hat sich Astarion zu einem absoluten Favoriten unter den Spielern von Baldur’s Gate 3 entwickelt, und das liegt besonders auch an der herausragenden schauspielerischen Leistung von Neil Newbon.

Mit einer beeindruckenden Mischung aus Leidenschaft und Humor haucht Newbon Astarion Leben ein, was besonders in einer geheimen Szene deutlich wird, wo Astarion einige scharfzüngige Bemerkungen fallen lässt und bestimmt viele Spieler zum Schmunzeln gebracht hat.

Jeder, der Astarion in Baldur’s Gate 3 schon gedatet hat, weiß, dass er die Kunst des sinnlichen Sprechens drauf hat. Offensichtlich sogar manchmal zu gut, weil Larian Studios schonmal humorvoll Neil Newbon bremsen musste, da es etwas zu heiß herging.

Doch Neil Newbon spielt sogar live auf Twitch selbst Baldur’s Gate 3 und improvisiert häufig Astarion-Strophen. Eines der Highlights seiner Streams ist der Moment, in dem er versuchte sich selbst zu daten und dabei schüchtern betonte, wie seltsam es sich anfühle.