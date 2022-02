Neues Spiel zu Harry Potter kommt bald nach Deutschland – MMO war Riesen-Hit im Heimatland

Das kommende Spiel Harry Potter: Magic Awakened kommt nach einem erfolgreichen Release in China noch dieses Jahr nach Deutschland und den Rest der Welt. Erfahrt hier alles, was bisher zum Spiel bekannt ist und wo man das Game letztendlich bekommen kann.

Was ist Harry Potter: Magic Awakened? Hier handelt es sich um ein Spiel, das Elemente von MMOs und Sammelkartenspielen á la Hearthstone mischt. Ihr spielt – 10 Jahre nach dem Ende des letzten Buchs – einen Schüler, der als Erstklässler in Hogwarts anfängt.

Ihr könnt euren Charakter frei gestalten und sogar an dem Ritual teilnehmen, das euch eurem Haus zuteilt. Später werdet ihr in einen mysteriösen Plot verwickelt, in dem es um eine verschwundene Schülerin geht.

Entwickelt wird Magic Awakened übrigens von NetEase, die schon an Diablo Immortal gearbeitet haben.

Was sind die Features? Im Spiel erkundet ihr Hogwarts, sprecht mit den Bewohnern (darunter offizielle Charaktere aus den Büchern) und haut euch in Duellen Zaubersprüche um die Ohren. Das passiert, indem ihr Sprüche in Form von Karten sammelt. Davon soll es über 80 zum Release geben.

Darunter sind Klassiker wie „Expelliarmus“ oder „Wingardium Leviosa“. Ihr könnt die Karten aber auch kombinieren und so besondere Effekte nutzen.

Im Spiel geht es aber nicht nur um Karteneinsatz, sondern auch um die Positionierung eurer Charaktere. Das wiederum hat etwas von einem Rundenstrategiespiel.

Weitere Features sind:

PvP-Duelle im Duell-Club mit 1vs1 oder 2vs2 Duellen

Ein Alchemie-System, in dem ihr mächtige Tränke braut

Kämpft gegen legendäre magische Tierwesen, wie den „Hippogreif“ oder den „Ungarischen Hornschwanz“

Ein Quidditch-Minigame, in dem ihr mit dem Besen herumsaust und versuchen müsst, Punkte zu erzielen

Eine putzige Comic-Grafik, sowie die offizielle Musik aus den Filmen. Da Spiel wird unter der offiziellen Lizenz entwickelt.

Nach Erfolg in China kommt bald der globale Release

Wann kommt das Spiel? Harry Potter: Magic Awakened erschien schon im Herbst 2021 in China und anderen Ländern Asiens. Dort war es offenbar sehr erfolgreich und soll sogar die Erwartungen übertroffen haben. So wurden schon in der ersten Woche über 22 Millionen US-Dollar an Einnahmen verzeichnet (via GameWorldObserver). Das Spiel schoss damit sofort an die Spitze der Charts in China und performte auch in anderen Ländern Asiens gut.

Daher ist es jetzt 2022 Zeit, einen Globalen Release anzusteuern. Ein genaues Datum haben die Entwickler nicht genannt, aber es gibt die Möglichkeit zur Vorregistrierung. Daher sollte der Release nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

EA arbeitete an einem großen MMO zu Harry Potter – Doch verschätzte sich völlig

Was hat es mit der Vorregistrierung auf sich? Es gibt bereits eine offizielle Seite zu Magic Awakened (auch auf Deutsch), wo ihr euch für das Spiel anmelden könnt. Dort sind auch Meilensteine verzeichnet, die zusätzlichen Content freischalten.

500.000 Registrierungen sind schon erreicht, das bringt euch ein besonderes Besenmodell ein. Weitere Meilensteine kommen bei 1, 2 und 5 Millionen registrierter Spieler.

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? Magic Awakened erscheint für mobile Plattformen. Bisher ist das Spiel nur für Android-Betriebssysteme fest angekündigt. Es soll aber demnächst auch auf iOS noch angekündigt werden.

Was haltet ihr von der Idee eines Mobile-Kartenspiel-MMOs im Harry-Potter-Universum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Immerhin sieht es sonst düster um das HP-Setting aus, nachdem Wizards Unite unrühmlich unterging.