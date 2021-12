EA arbeitete an einem großen MMO zu Harry Potter – Doch verschätzte sich völlig

Wieder andere Stimmen sagen, dass sie froh über die Entscheidung von EA sind, da es sonst unter Umständen vielleicht kein Star Wars: The Old Republic gegeben hätte.

Wieso wurden die Arbeiten eingestellt? Zu dem Zeitpunkt, in dem das MMO in Planung war, war die Harry Potter-Marke vergleichsweise frisch. Im Juli 1997 erschien das erste Buch “Harry Potter und der Stein der Weisen”.

Salzer war, laut ihrem LinkedIn-Profil, von 2000 bis 2003 als Director of Product Marketing bei EA tätig. Wir können also davon ausgehen, dass die Infos zu dem Harry Potter-Spiel stimmen.

