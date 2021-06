Neues Mobile-Game zu Harry Potter spricht Fans von Kartenspielen, RPG und PvP an

Harry Potter: Magic Awakened ist ein kommendes neues Mobile-RPG im Harry-Potter-Universum. Das Spiel mischt Elemente eines RPGs mit einem Kartenspiel. Zusätzlich zum Single-Player-Part der Story gibt’s noch einen 3vs3-Duell-Modus.

Was ist Harry Potter – Magic Awakened? Hier handelt es sich nach Wizards Unite um ein weiteres Harry-Potter-Mobile-Game. Das Spiel wird von den Studios NetEase entwickelt, die bereits viele erfolgreiche Mobile-Games veröffentlicht haben.

Das Spiel ist ein Single-Player-RPG, in dem ihr Magie via eines Kartendecks anwendet. Ihr zieht also eure Zauber aus dem Deck auf eure Hand und nutzt die Magie dann je nach Verfügbarkeit und Situation.

Um was geht es im Spiel? Magic Awakened spielt 10 Jahre nach der Schlacht um Hogwarts, das Finale des letzte Harry-Potter-Bandes. Ihr spielt einen neuen Hogwarts-Schüler und müsst erstmal zusammen mit Hagrid die Grundlagen der Zauberwelt lernen, bevor ihr in einen mysteriösen Plot um das Verschwinden einer anderen Schülerin verwickelt werdet.

Multiplayer-Modus und Release

Was ist der Multiplayer-Modus? Der Großteil des Spiels ist ein Single-Player-Rollenspiel, in dem ihr euch durch den Alltag von Hogwarts schlagt und gleichzeitig das Geheimnis der Handlung lüftet.

Es gibt aber auch einen Multiplayer-Modus namens „Duell-Club“. Darin kämpft ihr gegen andere Spieler in 1vs1, 2vs2 oder 3vs3 Gefechten. Auch hier kommt es auf das clevere Spielen von Karten an. Wie das in Aktion aussieht, seht ihr hier.

Wann kommt das Spiel heraus? Wer sich jetzt schon auf die liebevoll gestaltete Grafik, die Story und die Karten-Wettkämpfe freut, muss sich leider noch etwas gedulden. Denn Harry Potter: Magic Awakened erscheint erst einmal im Sommer 2021 in China und ausgewählten asiatischen Regionen. Wann ein West-Release erfolgt, ist noch nicht bekannt.

