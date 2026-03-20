Eines der besten Spiele zu Warhammer 40.000 der letzten Jahre schädigt seinen Ruf mit einem miesen DLC, jetzt entschuldigen sich die Devs

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Eines der besten Spiele zu Warhammer 40.000 der letzten Jahre schädigt seinen Ruf mit einem miesen DLC, jetzt entschuldigen sich die Devs

Space Marine 2 ist eines der besten Spiele, das Fans von Warhammer 40.000 in den letzten Jahren bekommen haben. Der gute Ruf ist jedoch zumindest angeknackst, nachdem die Entwickler ihren Fans einen DLC-Happen servierten, der denen so gar nicht geschmeckt hat.

Was ist das für ein DLC? Am 26. Februar 2026 veröffentlichte Entwickler Saber Interactive einen Batzen neuer Inhalte: Darunter ein neues Champion Pack, mit dem ihr euren Space Marine der Angreifer-KIasse in eine Rüstung der Raven Guard stecken könnt, und ein kosmetisches Paket für einen Orden, der dem Imperator zu fies ist, aber dennoch loyal bleibt.

Der dritte DLC, der an diesem Tag erschien, ist das Chapter Voice Pack 1. Für 4,99 € gibt es hier 450 neue Voicelines sowie jeweils ein einzigartiges Kopf-Cosmetic für die drei Space-Marine-Orden Blood Angels, Space Wolves und Black Templars. Und genau dieser DLC ist es, der Fans wütend macht.

 Die Rezensionen zum DLC auf Steam fallen „äußerst negativ“ aus und nur 16 % der 670 Reviews empfehlen ihn weiter. Damit kommt das Voice Pack weitaus schlechter an als alle bisherigen DLCs.

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Neues Voice Pack enttäuscht auf ganzer Linie

Was ist das Problem mit dem DLC? Das Voice Pack biete laut Fans nicht nur zu wenig Inhalt, sondern auch nicht das, was Spieler erwartet haben. Noch dazu habe man versucht, den DLC größer wirken zu lassen, als er tatsächlich ist.

Fans haben unterhaltsames Geplänkel zwischen Space Marines erwartet, wie man es aus dem Koop-Shooter Warhammer 40.000: Darktide kennen könnte. Stattdessen bekamen sie einige abgewandelte Emotes für jeden der drei Orden und einige Kampfgeräusche mit den neuen Stimmen, mehr nicht.

Statt „Für den Imperator“ könne man nun „Für den Allvater“ rufen, erklärt zum Beispiel ein Nutzer auf Reddit. So nennen übrigens die Space Wolves den Imperator. Führt eure Figur jedoch einen gewöhnlichen Dialog innerhalb einer Mission, wechselt er sofort wieder seine Stimme, weil diese nicht nochmal mit den neuen Sprechern aufgenommen wurden.

Auch könne die Zahl an neuen Voicelines in die Irre führen, meinen Fans. Es sind nämlich nicht 450 neue Voicelines pro Sprachausgabe gemeint, sondern insgesamt. Da Space Marine 2 sieben unterschiedliche Sprachausgaben hat, sind es pro Sprache dann deutlich weniger als angepriesen.

Zu allem Überfluss ist das Pack noch nicht einmal in einem der Saisonpässe enthalten. Selbst Fans, die sich diese geholt haben, müssten für diese neuen Voicelines noch draufzahlen.

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Spieler bekommen eine Entschuldigung – und Geld zurück

Was sagen die Entwickler dazu? Der Publisher Focus Entertainment äußerte sich am 19. März 2026 in einem Post auf X.com zum Unmut der Spieler. Dort heißt es: 

„Es ist offensichtlich, dass dieser DLC es nicht geschafft hat, eure Erwartungen zu erfüllen, und das tut uns Leid. Qualitative Inhalte abzuliefern – ob kostenlos oder nicht – ist für uns eine Priorität.“

Aus diesem Grund habe man sich jetzt dazu entschieden, allen bisherigen Käufern des DLCs ihr Geld zurückzuerstatten. Das Voice Pack wird zudem kostenlos verfügbar sein.

Neben DLCs bekommt Space Marine 2 nach wie vor auch starke kostenlose Updates. So erschien an dem Tag, an dem auch das umstrittene Voice Pack 1 kam, eine völlig neue Klasse. Was der Techmarine so drauf hat, erfahrt ihr in unserem Artikel auf MeinMMO: Warhammer 40.000: Space Marine 2 zeigt, was die neue Klasse kann: stellt die ikonische Sägezahn-Axt ins Rampenlicht

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