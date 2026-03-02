Nutzer baut einen Bolter der Space Marines „in Lebensgröße“, selbst eingefleischte Fans von Warhammer 40.000 meinen: Der ist zu groß

Space Marines, die gezüchteten Supersoldaten aus Warhammer 40.000, sind deutlich größer als „normale“ Menschen. Entsprechend nutzen sie natürlich auch völlig überdimensionierte Ausrüstung. Wie groß ihre Schießeisen wirklich sind, hat nun ein Fan bildlich dargestellt… aber dabei vielleicht ein wenig übertrieben.

Durch die vielen Darstellungen aus Videospielen und Kunstwerken kann man schnell vergessen, wie viel größer die Astartes eigentlich im Vergleich zu uns Menschen sind. Im Schnitt sind Space Marines 2,50 Meter groß – viele der Primarchen, die ersten Söhne des Imperators, sogar noch ein gutes Stück größer.

Space Marines sind genetisch verbesserte Soldaten, buchstäbliche Übermenschen mit übernatürlichen Kräften. Sie haben zusätzliche Organe und nutzen Ausrüstung, die für Menschen einfach nicht geschaffen ist. Für einen Fan war das jedoch kein Hindernis. Er wollte einen lebensechten Bolter haben und hat ihn sich kurzerhand selbst gebaut. Sein Ergebnis könnt ihr auf Reddit bestaunen:

Was ist das für eine Waffe? Bolter sind die vielleicht bekannteste Waffe aus Warhammer 40.000. Die futuristischen Knarren verschießen explosive Geschosse, eigentlich kleine Granaten, mit panzerbrechender Wirkung. Wenn ihr mehr wissen wollt: So funktionieren Bolter und diese Varianten gibt es.

Auf Reddit hat der Nutzer Bazcardz nun einen Astartes-Bolter, oder eine Boltgun, im „1:1-Maßstab“ aus Schaumstoff nachgebaut, wie er selbst schreibt. Für den Vergleich liefert er mehrere Referenzen:

Eine Pepsi-Dose ist etwa halb so hoch und dreimal so schmal wie das Magazin.

Im Stehen überragt der Lauf eine Küchenzeile noch deutlich.

Die gesamte Waffe ist größer und breiter als der Oberkörper eines ausgewachsenen Mannes.

Für die Detailfreunde unter euch: Die Boltgun ist in den Farben der Ultramarines angemalt und trägt einige Reinheits-Siegel, die der Nutzer ebenfalls angefertigt hat. Nur: Wie realistisch ist diese Größe nun eigentlich?

Du könntest die einfach auf jemanden fallen lassen

Wie kommt die Waffe an? In den über 240 Kommentaren bezweifeln die meisten Nutzer, dass ein Bolter tatsächlich eine solch absurde Größe hätte. Ein Primarch könnte die Waffe vielleicht tragen – ein „normaler“ Space Marine eher weniger.

Sicher, Astartes seien groß, aber eben nicht SO groß. Allerdings gibt es auch Kommentare mit Bildern, die offizielle Artworks zeigen (auf Reddit) und dort haut die Größe der Waffe sogar in etwa hin.

Und wir haben auch mal ein wenig recherchiert. Space Marine 2, einer der neueren Shooter zu Warhammer 40.000, stellt Space Marines äußerst getreu dar, darauf hat Games Workshop sehr geachtet. Ein Vergleichsbild von Titus, einem Primaris-Marine, mit einer Offizierin aus Cadia seht ihr hier:

Titus Bolter ist vielleicht nicht ganz so groß wie der von Bazcardz, aber schon sehr nah dran.

So oder so sei die Arbeit ziemlich cool und zeige eindrucksvoll die Maßstäbe von Warhammer 40.000: „Jesus, du könntest die einfach auf jemanden fallen lassen und das würde ihn töten.“ (OdysseusTheBroken auf Reddit)

Allgemein müsse man nicht so ganz streng sein, wenn es um Größen geht. Games Workshop selbst habe Probleme damit, Maßstäbe richtig umzusetzen und immerhin sei der Bolter bemalt. Wichtig sei vor allem, dass der Lauf aufgebohrt ist! (Ein verbreitetes Meme, weil ein offener Lauf bei den Miniaturen besser und realistischer aussieht, oft aber vergessen wird).

Übrigens: Es gibt auch Bolter in Menschengröße , die von hochrangigen Offizieren des Astra Militarum, der Inquisition und vor allem den Krieger-Priesterinnen der Adepta Sororitas getragen werden. Die meiste Astartes-Ausrüstung ist für Menschen aber nicht geeignet.

So ganz weit entfernt von der „Realität“ ist die Größe des Bolters aber vielleicht gar nicht. Zumindest einer der bekanntesten Space Marines, der Verräter Horus Lupercal, hat eine ziemlich stattliche Größe, wie eine Nutzerin eindrucksvoll gezeigt hat. Bei ihrem Projekt ist selbst ein einziges Bein des Primarchen größer als sie selbst: „Ja, das ist seine tatsächliche Größe“ – Fan baut eine Statue vom größten Verräter aus Warhammer 40.000, Community rätselt, wie die überhaupt ins Haus passt