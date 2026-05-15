Kriegerische Tigermenschen halten Einzug in Total War: Warhammer 3, Entwickler zeigen 90 Minuten Gameplay (ja, wirklich!)

Die Tigerkrieger sind da! Zumindest fast. Denn in nur wenigen Tagen schon bekommt das Reich Cathay in Total War: Warhammer 3 Verstärkung aus Ind, der Heimat der Tigerkrieger. Angeführt werden sie von einer Weißen Tigerin, und von der haben die Entwickler bereits 90 Minuten an Gameplay gezeigt.

Was ist das für ein DLC? Das Charakterpaket „Bhashiva“ ist der erste Mini-DLC für Total War: Warhammer 3. In diesem Format will Entwickler Creative Assembly nicht nur schneller neue Inhalte liefern, sondern auch beliebte Charaktere ins Spiel integrieren, die vielleicht nicht in einen der größeren DLCs – die weiterhin kommen sollen – passen.

Dementsprechend solltet ihr in diesen Charakterpaketen weniger Inhalte erwarten, dafür sind die aber auch günstiger. Die Tigerkrieger gibt es so bereits für 4,99 €. Auf Steam könnt ihr euch den DLC auf die Wunschliste packen, kaufen könnt ihr ihn aber erst zum Release.

Apropos Release, das Datum dafür steht jetzt fest. In einem neuen Trailer haben die Entwickler angekündigt, dass die Tigermenschen am 21. Mai 2026 kommen – pünktlich zum diesjährigen Warhammer Skulls Showcase. Bei dem Event präsentiert Games Workshop jedes Jahr eine Vielzahl an Videospielen in den Universen von Warhammer.

Diesen Trailer seht ihr übrigens hier:

Video starten Total War: Warhammer 3 gibt einen Überblick über die Tigerkrieger und ihre Anführerin Autoplay

Söldner aus einem mysteriösen Kontinent

Wer sind die Tigerkrieger? Diese stammen aus einem Teil der Welt, den ihr auf der Karte von Total War: Warhammer 3 ohne Mods gar nicht erkunden könnt. Ihre Heimat ist nämlich der mysteriöse Kontinent Ind – an welchen Teil unserer Welt der angelehnt ist, dürfte bei dem Namen bereits klar sein.

Die Tigerkrieger, die ihr in Total War: Warhammer 3 seht, sind Söldner im Heer von Shang Yang, der Fraktion des Eisendrachen Zhao Ming. Sie sind also Teil von Cathay und keine ganz neue Fraktion. Sie haben Zugriff auf die komplette Einheitenliste von Cathay und umgekehrt können andere Cathay-Fraktionen Tigerkrieger rekrutieren.

Namensgeberin des DLCs ist Bhashiva, die Weiße Tigerin – eine Position von enormer Bedeutung. Jedes Mal, wenn die Mächte des Chaos einen Ewig Auserwählten (also einen Champion mit der Gunst aller vier großen Chaosgötter) hervorbringen, tritt ein Weißer Tiger an, um ihm Einhalt zu gebieten. In Total War: Warhammer 3 ist sie damit die Gegenspielerin zu Archaon, dem aktuellen Ewig Auserwählten.

Wie spielen sich die Tigerkrieger? Auch dazu zeigen die Entwickler mehr. Und zwar nicht nur im rund zweiminütigen Trailer, sondern auch in einem knapp 90 Minuten langen Livestream. Habt ihr es nicht geschafft, dabei zu sein, könnt ihr euch auf YouTube die Aufzeichnung dessen anschauen.

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Bhashivas Fraktion hat keinen Zugriff auf die Kompass-Mechanik der Drachen. Sie sammelt stattdessen Relikte, um die Macht ihres Stammes zu erhöhen. Als Untergebene des Eisendrachen kann sie zudem in dessen Gunst aufsteigen, indem sie Krieg gegen seine Feinde führt.

Auf dem Schlachtfeld machen es die Tigerkrieger ihren Verwandten aus der echten Welt gleich. Sie sind Jäger, die am liebsten aus dem Hinterhalt angreifen. Die neuen Einheiten des DLCs sind:

Bhashiva die Weiße Tigerin: Legendäre Kommandantin, Schleicherin mit der Fähigkeit, sich zu teleportieren

Tigerkrieger-Sawai: Kommandant, mit Stangenwaffe ausgerüstet, die ihm einen Bonus gegen große Feinde gewährt

Klauensprecher: Held, Zauberer mit Zugriff auf die Lehren der Bestien, des Lebens und der Schatten

Drei Einheiten von Tigerkriegern: Eine mit Doppeläxten, eine mit Wurfscheiben und eine stärker gepanzerte mit einem Guandao, einer Stangenwaffe

Was denkt ihr über die neuen Tigerkrieger in Total War: Warhammer 3? Seid ihr bereits gespannt, mit ihnen zu spielen? Oder fangt ihr eine weitere Kampagne als das Imperium an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Für alle Fans des Imperiums haben wir den passenden Lore-Artikel parat: Wenn es den Imperator aus Warhammer 40.000 in Fantasy gäbe, wäre er Karl Franz – Wer ist dieser mächtige Mensch?