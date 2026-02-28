Die mächtigsten Leute in Warhammer Fantasy brauchen buchstäblich Wind für ihre Kraft – Das sind die 8 Winde der Magie

Die Welt von Warhammer Fantasy ist auch eine Welt der Magie: Sie ist es, die vielen der mächtigsten Figuren im Setting überhaupt erst ihre Macht verleiht. Quelle dieser großen Macht sind die 8 Winde der Magie, deren Ursprung jedoch ein Reich voller Schrecken ist.

Magie ist in der Welt von Warhammer Fantasy eine mächtige, aber auch unberechenbare Kraft. Ihre Anwender gehören zu den mächtigsten Leuten im gesamten Setting, einige von ihnen können ganze Berge erschüttern. Eine Kröte ließ mit ihrer Magie einmal sogar das Universum für kurze Zeit stillstehen, so mächtig kann diese Kraft sein.

Die Quelle dieser unbändigen Kraft sind besondere Winde: die 8 Winde der Magie. Diese strömen aus dem Reich des Chaos, einem schrecklichen Ort außerhalb der Realität, in die Alte Welt. Das Reich des Chaos ist auch die Heimat der Chaos-Götter Nurgle, Tzeentch, Khorne und Slaanesh – mächtige Entitäten, die nach der Vernichtung jeglicher Ordnung trachten.

In der Alten Welt wird jedem der 8 Winde der Magie eine andere Farbe zugeordnet: So wird der Wind Hysh mit der Farbe weiß assoziiert, Chamon mit Gold und so weiter. Meist bleiben die Winde allerdings fürs Auge unsichtbar. Manche Völker können sie gar nicht erst für sich nutzen, wie etwa die Zwerge – es sei denn, sie gehören der bösen Variante an (und auch dann zu einem hohen Preis).

Ein kleiner Teil dieser Winde wird konzentriert und verfestigt sich zu Warpstein. Das grün schimmernde Material verfügt über enorme Mengen an Energie und ist etwas, auf das vor allem die Skaven (Nagetiere von ungewöhnlicher Größe) abfahren. Sie benutzen es überall in ihren Apparaturen und Waffen.

Jeder Wind besitzt besondere Eigenschaften und repräsentiert damit unterschiedliche Elemente der Welt. Daher wird jedem Wind auch eine andere Lehre der Magie zugeordnet.

Die 8 Winde der Magie im Detail gibt’s ab der nächsten Seite.