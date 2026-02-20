Wenn es den Imperator aus Warhammer 40.000 in Fantasy gäbe, wäre er Karl Franz – Wer ist dieser mächtige Mensch überhaupt?

Ganz egal, ob 40.000 oder Fantasy: Ein Imperium der Menschen aus Warhammer ist nichts ohne seinen Imperator. In Fantasy ist fällt diese Rolle einem Mann namens Karl Franz zu, doch wer ist das eigentlich?

Eine große Quelle der Inspiration für das Imperium der Menschen aus Warhammer Fantasy war das Heilige Römische Reich. Aus diesem Grund ein kleiner Exkurs in Geschichte:

Das Heilige Römische Reich existierte vom Spätmittelalter bis ins Jahr 1806 und war ein Verbund zahlreicher Territorien in Mitteleuropa

Regiert wurde dieses Reich von einem Kaiser, der von den Kurfürsten der einzelnen Länder im Reich gewählt wurde – das Amt war also nicht direkt vererbbar

Das Imperium aus Warhammer Fantasy ist dem sehr ähnlich: Es liegt im Zentrum der Alten Welt und besteht aus vielen kleineren Provinzen. Das Reich befindet sich ständig in Aufruhr – ob durch äußere Bedrohungen wie marodierende Orks oder Kurfürsten, die um den Thron des Imperators wetteifern.

Nicht nur Politik, sondern auch Namen der Provinzen, Stähttps://store.steampowered.com/app/3450310/Europa_Universalis_V/?curator_clanid=6859167dte und Figuren des Imperiums sind Deutsch angehaucht. Der volle Name des aktuellen Imperators Karl Franz lautet, und das ist wirklich kein Witz: Karl-Franz I von Holswig-Schliestein.

Im Trailer zu Immortal Empires für Total War: Warhammer 3 zeigt Karl Franz sein Geschick als Diplomat:

Auserwählter Sigmars, Krieger und Diplomat

Und da wären wir schon wieder bei dem Mann der Stunde: Karl Franz ist der Kurfürst von Reikland, einer Provinz im Zentrum des Imperiums. Dort liegt auch Altdorf, die größte und reichste Stadt des Imperiums und dessen Hauptstadt. Den Thron bestieg Karl Franz im Jahr 2502 des imperialen Kalenders, wobei das Jahr 0 die Gründung des Imperiums durch Sigmar Heldenhammer markiert.

Karl Franz ist nicht nur Imperator, sondern auch Sigmars Auserwählter. Der legendäre Gründervater wird zur Zeit von Karl Franz als Gott verehrt. Dessen mächtiger Kriegshammer Ghal Maraz, ein Geschenk der Zwerge, ist das Symbol seines Kults geworden (und mit der Zeit auch das von Warhammer Fantasy).

Sigmars Hammer ist übrigens dieselbe Waffe, mit der Karl Franz in die Schlacht zieht – ein Zeichen seiner Autorität als Herrscher. Das Reittier seiner Wahl ist dabei ein gewaltiger Greif namens Todesklaue. Diesen zog er selbst groß, als er noch ein Küken war.

Das alles klingt jetzt vielleicht so, als würde Karl Franz das Imperium durch bloße Stärke regieren. Und er ist ohne Frage ein mächtiger Krieger, der bevorzugt an vorderster Front mit seinen Truppen kämpft. Doch in einer Welt, in der es ständig nur Krieg gibt, erkennt er auch den Wert von Diplomatie. Viele sagen, Karl Franz sei sogar der beste Staatsmann und Diplomat in der gesamten Alten Welt.

Ein Verteidiger bis zum Schluss

Die letzten Tage von Warhammer Fantasy hat der Imperator ebenfalls damit verbracht, sein Volk vor den Gefahren von außerhalb zu schützen. Zuerst gegen die Untoten Sylvaniens im Osten, dann gegen die großen Horden des Chaos, die aus dem hohen Norden kamen.

Als Karl Franz später im Kampf gegen einen mächtigen Champion des Nurgle fiel, wurde er von Sigmar selbst wiederbelebt. Dabei löschte er jegliche Korruption durch den Chaos-Gott der Pestilenz aus und schlug dessen Champions in die Flucht. 6 krasse Chaos-Champions findet ihr in unserer Liste.

Kurz vor dem Ende der Welt erhielt Karl Franz sogar ein Power-Up durch Azyr, den blauen Wind der Magie. Dieser Wind beeinflusst das Wetter und erlaubt es geschickten Zauberern, Stürme und sogar Kometen heraufzubeschwören. Doch selbst mit der Macht von Azyr schaffte Karl Franz es nicht, den Untergang der Welt aufzuhalten.

Die Welt von Warhammer Fantasy ist uralt, tausende Jahre älter als Karl Franz und Sigmar. Viele mächtige Wesen existierten schon lange vor ihnen. Welche unter ihnen die ältesten sind, erfahrt ihr hier: Mystische Wesen haben die Welt von Warhammer Fantasy überhaupt erst erschaffen, aber es gibt 3 „Völker“, die noch älter sind