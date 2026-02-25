Die Welt von Warhammer Fantasy ist nur untergegangen, weil ein Typ nicht mit seinem verletzten Ego klar kam

Die Alte Welt aus Warhammer Fantasy ist in den „End Times“ untergegangen, und das buchstäblich. Mit die größte Schuld daran tragen ein machthungriger Vampir – und sein verletztes Ego.

Die „End Times“, auf Deutsch „Die Letzten Tage“, markierten das Ende des klassischen Warhammer Fantasy – zumindest, bis es mit „The Old World“ vor wenigen Jahren wiederbelebt wurde.

Die End Times sind unter Fans ein sehr kontroverses Thema. Die meisten tun lieber so, als hätte es sie nie gegeben. Das liegt nicht nur daran, dass damit das gesamte Setting links liegengelassen wurde, um lieber das neue Age of Sigmar zu vermarkten. Viele stört es einfach, wie „out of character“ sich manche Figuren in ihren Augen aufführen.

Ein Typ kommt dabei besonders schlecht weg, denn er verriet alles und jeden – selbst dann noch, als das Fortbestehen der Welt auf dem Spiel stand. Sein Name: Mannfred von Carstein.

Der gerissenste Vampir von allen

Mannfred ist Teil einer mächtigen Dynastie von Vampiren, den Von Carsteins. Sie herrschten über Sylvanien, eine Provinz im Osten des Imperiums. Als Karl Franz zu dessen Herrscher gekrönt wurde, gehörte Sylvanien schon seit hunderten Jahren den Vampirfürsten.

Seine genauen Ursprünge sind unklar. Bekannt ist jedoch, dass er einer von fünf Vampiren war, die einen blutigen Machtkampf um die Herrschaft Sylvaniens führten. Am Ende blieben nur er und sein wahnsinniger Blutsbruder Konrad bestehen. Mannfred verschwand daraufhin eine Zeit lang und überließ die Herrschaft über die Provinz ausgerechnet ihm.

Mannfred feilte lieber an seinen nekromantischen Künsten. Er reiste etwa nach Nehekara, in das Land der Gruftkönige – einer ganzen Zivilisation Untoter. Dort forschte er in den Gräbern uralter Lich-Priester. Am Ende seiner Reise stand Nagashizzar, die Festung des größten Nekromanten aller Zeiten. An diesem Ort wurde seine Magie um ein Vielfaches mächtiger.

Mehr zum Thema Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten von Ody

Nachdem Konrad während eines erfolglosen Feldzugs ins Imperium vernichtet wurde, nutzte Mannfred die Chance und kehrte nach Sylvanien zurück, um sich den Thron zu schnappen. Damit das Imperium glaubt, die Gefahr durch die Untoten sei gebannt, hielt er sich die ersten Jahre bedeckt – Mannfred war weitaus gerissener als andere Vampire und erst recht als sein blutdürstiger Bruder Konrad.

Vom Befehlshaber zum größten Verräter der Welt

Während den End Times half Mannfred bei der Rückkehr von Nagash, aber nur widerwillig. Der mächtige Lich sollte dabei helfen, die neueste und bis dato größte Invasion des Chaos aufzuhalten, das die Welt zu vernichten drohte. Lieber wollte Mannfred dienen, als selbst vernichtet zu werden (auch wenn seine Treue dubios war). Dienen sollte er immerhin als einer der mächtigen Mortarchen von Nagash.

In späteren Verhandlungen mit den restlichen Feinden des Chaos entledigte sich Nagash jedoch seines unzuverlässigen Dieners, indem er ihn zum Sündenbock machte. Der Vampir wurde in einen Käfig aus Wurzeln gesperrt, die ihm seine Macht aussaugten. Erzürnt fiel Mannfred seinen alten Verbündeten in den Rücken und verriet sie an Be’lakor, einen mächtigen Dämonenprinzen, der ihm dafür Freiheit versprach.

Mannfred schloss sich aber den Mächten des Chaos nicht an, auch wenn er dies vorgab. Sein Plan war es, sie alle gegeneinander kämpfen zu lassen und am Ende die Scherben aufzusammeln. Da wusste er jedoch noch nicht, dass der Anführer der Chaos-Invasion, Archaon der Ewig Auserwählte, ein großes Ritual zur kompletten Vernichtung der Welt plante.

Dieses Ritual hätte noch verhindert werden können, denn ein mächtiger Magier des Imperiums namens Balthasar Gelt führte ein Gegenritual durch. Dies missglückte erst, als Mannfred den Zauberer in einem letzten Akt des Verrats buchstäblich in den Rücken stach. Der Untergang der Welt war besiegelt.

Die End Times sind nur ein Kapitel in der großen Geschichte von Warhammer Fantasy – und nicht das einzige Mal, dass die Welt kurz vor dem Untergang stand. Es gab noch viele weitere solcher Ereignisse. Von den gefährlichsten erfahrt ihr hier: Hier sind 5 Bedrohungen, die die Welt von Warhammer Fantasy beinahe ausgelöscht haben – Und eine, die es geschafft hat

