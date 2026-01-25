Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten

Das Warhammer-Universum ist die Heimat vieler mächtiger Magier: Die 7 mächtigsten stellen wir euch in dieser Liste vor.

Nach außen hin ist Warhammer vor allem für eines bekannt, nämlich große, muskelbepackte Krieger in fetten Rüstungen. Dabei ist es egal, in welche der drei Warhammer-Welten man blickt:

Warhammer 40.000 hat seine Space Marines, genetisch modifizierte Supersoldaten, die von Kopf bis Fuß gepanzert und weitaus stärker als jeder normale Mensch sind

Age of Sigmar hat so etwas wie die Fantasy-Version davon mit den Stormcast Eternals

In Warhammer Fantasy gibt’s die Chaoskrieger in ihren bedrohlichen Rüstungen, von denen besonders die Anhänger des Chaosgottes Khorne für ihren Blutdurst bekannt sind

Warhammer ist aber eben nicht nur ein Universum hypermaskuliner Soldaten, sondern auch eine Welt, in der mächtige Zauberer Berge erschüttern – und das ist in diesem Fall keine Metapher.

Was wird hier gerankt? Wir ranken die 7 mächtigsten Zauberer aus Warhammer Fantasy. Es werden also keine Figuren berücksichtigt, die ausschließlich in einer der anderen Welten wie etwa Age of Sigmar oder 40.000 vorkommen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Welten von Warhammer könnt ihr auch auf MeinMMO nachlesen.

Wer stärker ist, bestimmt die Lore. Es gibt keine offizielle Rangliste, doch das Powerlevel vieler Magier lässt sich anhand ihrer Taten recht gut einschätzen. Als Quelle für die Lore nutzen wir das Lexicanum. Das ist zwar ein von Fans erstelltes Online-Wiki, die berufen sich dort aber auf offizielles Material.

Als kleines Extra schauen wir uns auch an, was diese Zauberer während den „End Times“, also dem Ende der Welt, getrieben haben.

Platz 7: Balthasar Gelt

Auf unserer Rangliste ganz unten landet Balthasar Gelt, übrigens der einzige Mensch auf dieser Liste. Sein Interesse daran, Magie und Wissenschaft zu vereinen, ließ Gelt mächtiger werden als all seine Kollegen im Goldorden. Noch dazu ist er der Oberste Patriarch der Magierorden des Imperiums, also der Anführer aller Magieschulen, und damit eine wichtige politische Figur.

Im Launch-Trailer zu Immortal Empires für Total War: Warhammer 3 ist der Zauberer übrigens an der Seite des Drachen Zhao Ming zu sehen:

Balthasar Gelt trägt stets eine goldene Maske und metallene Roben. Diese hat er seit einem Unfall, bei dem es zu einer Explosion in seinem Labor kam, nie abgelegt. Einige meinen, er sei furchtbar entstellt – andere flüstern, er habe sein eigenes Fleisch in Gold verwandelt. Gelt war nämlich von Alchemie fasziniert und davon besessen, Dinge in Gold zu verwandeln.

Zu seiner Zeit war Gelt der mächtigste Zauberer des Imperiums. Sein Ende fand er während eines Rituals, welches das buchstäbliche Ende der Welt von Warhammer Fantasy hätte verhindern können. Inmitten dieses Rituals wurde Gelt jedoch hinterrücks von einem machthungrigen Vampir, Mannfred von Carstein, erstochen.