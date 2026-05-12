Die schwedischen Strategie-Nerds übertreiben jetzt sogar bei den Updates, liefern 72 Seiten Patch Notes

Die Entwickler von Europa Universalis V haben ihren neuen Patch auf Steam veröffentlicht und dabei unglaublich viel verändert.

Was ist das für ein Spiel? Paradox Interactive ist ein bekannter Entwickler für die Art von Strategiespielen, die man auch nach 1.000 Stunden noch nicht vollständig durchschaut hat. Für das neueste Werk, Europa Universalis V, haben die Entwickler jetzt den Patch 1.2 veröffentlicht und der hat es in sich.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Europa Universalis V sehen:

Video starten Europa Universalis V: Das große Strategiespiel bekommt auf der gamescom 2025 nach langem Warten seinen Release-Termin Autoplay

Über 2.000 Bugs gefixt

Was bringt der Patch? Die Entwickler bei Paradox Interactive haben mit dem neuen Patch nicht nur über 2.000 Bugs gefixt, sondern so viele Änderungen gemacht, dass man sie auf 72 Seiten nachlesen kann. Zum Vergleich: Die Entwickler geben an, dass die Patch Notes ausgedruckt auf DIN-A4-Blätter 21 Meter lang wären.

Neu sind für die Spieler aber vor allem die Balkan-Regionen mit „über 300 neue Errungenschaften, ca. 150 neue dynamische historische Ereignisse und umfangreiche neue Inhalte für Griechenland und den Balkan, einige neue formbare Nationen, Reformen und Privilegien.“

Die Wirtschaft hat außerdem genauso ein großes Update erhalten wie die Orthodoxie, und wem Diplomatie und Politik noch nicht tief genug waren, der darf jetzt noch mehr Ränke schmieden.

Weil das Update obendrein noch neue Modding-Tools bringt, haben die Entwickler gleich ein Video erstellt, indem sie euch nochmal die wichtigsten Neuerungen zeigen:

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Wie kommt der Patch an? Bei den Spielern kommt der neue Patch eher schlecht an. Auf Steam sanken die Bewertungen auf einen Schnitt von nur 38 % positiver Bewertungen seit dem Update. Das liegt, den Rezensionen zufolge, vor allem an den Performance-Problemen, die seit dem Update dazu gekommen sind.

Auch kommen zu den 2.000 gefixten Bugs wohl dank des Updates neue, die das Spiel stellenweise sogar unspielbar machen sollen. Der große Bugfix braucht also wohl nochmal einen Bugfix.

Bevor die Spieler das neue große Update für Europa Universalis V genießen können, müssen die Entwickler also erneut patchen und Bugs und Performance-Probleme beseitigen. Spielt ihr den aktuellen Patch schon oder wartet ihr noch auf die Besserungen der Entwickler? Schreibt es uns in die Kommentare. Auch schon der letzte Patch hat viel verändert: Das neueste Spiel der schwedischen Strategie-Genies bestraft euch jetzt, wenn ihr es euch zu gemütlich macht