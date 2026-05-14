Spieler zerlegt in Diablo 4 die wertvollsten Edelsteine, warnt: Tut das bloß nicht

Mit dem neuen Horadrim-Würfel in Diablo 4 lassen sich nicht nur starke Ausrüstungsgegenstände, sondern auch mächtige Edelsteine herstellen. Ein Spieler hat diese nun zerlegt und warnt die Community davor.

Was hat es mit den Edelsteinen auf sich? Lord of Hatred hat zahlreiche Neuerungen ins Spiel gebracht, darunter den Horadrim-Würfel als mächtiges Crafting-Werkzeug. Mit ihm könnt ihr Ausrüstung gezielt selbst craften – dazu gehören auch zwei neue Edelstein-Stufen: Horadrisch und Makellos Horadrisch.

Die Herstellung ist jedoch richtig teuer, denn für einen Horadrischen Edelstein benötigt ihr fünf große Edelsteine. Jeder davon kostet wiederum eine Million Edelsteinfragmente, 300 Vergessene Seelen und zehn Millionen Gold beim Juwelier.

Schon die Ressourcen für einen großen Edelstein zu sammeln, erfordert einen enormen Grind. Sie zu zerlegen bringt euch nur 100.000 Fragmente zurück, statt 1 Million, erklärt ein Spieler auf Reddit. Bei den Horadrischen Edelsteinen fällt die Bilanz tatsächlich noch schlechter aus.

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Wovor warnt der Spieler noch? Das Zerlegen der Horadrischen Edelsteine lohne sich alleine wegen des Aufwands schlichtweg nicht. Wer einen der neuen Edelsteine zerlegt, erhalte lediglich 100.000 Edelsteinfragmente zurück, obwohl zuvor fünf Millionen investiert wurden. Das Gold und die Vergessenen Seelen sind komplett verloren.

Mit diesen „Resten“ lässt sich nicht einmal ein einziger großer Edelstein rekonstruieren. Erhaltet ihr eine Version des Horadrischen Edelsteins aus dem Würfel, die ihr nicht (mehr) für euren Build gebrauchen könnt, solltet ihr sie also trotzdem nicht zerlegen – außer ihr könnt auf die Edelsteinfragmente verzichten.

In den Kommentaren weisen Spieler zudem darauf hin, dass die Horadrischen Edelsteine auch droppen können, allerdings durch seltene mythische Kriegspläne, die enorme Mengen an Ressourcen wie Gold, Obolusse oder eben Edelsteine liefern. Die besonderen Kriegspläne kennen die meisten offenbar nur vom Hörensagen.

Konntet ihr schon einen Horadrischen Edelstein herstellen oder mangelt es euch noch an Edelsteinfragmenten?

Kriegspläne sind generell eine hervorragende Quelle für Loot und Crafting-Materialien. Da die Auswahl der besten Aktivitäten oft schwierig ist, bietet unser Power-Ranking einen Überblick über lohnenswerten Kriegsplan-Content in Diablo 4 und zeigt euch, welchen ihr besser meiden solltet.