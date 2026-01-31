Gibt es tatsächlich Hoffnung für New World? Rust-Entwickler befinden sich offenbar in Gesprächen mit Amazon Games

Gibt es tatsächlich Hoffnung für New World? Rust-Entwickler befinden sich offenbar in Gesprächen mit Amazon Games

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viel WoW, Sauercrowd, die Rettung von New World (?) und die Rückkehr eines MMO-Urgesteins.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Hinter den Cryptic Studios liegen turbulente Jahre und die Degradierung vom Entwickler Genre-definierender MMORPGs hin zum reinen Verwalter. Ein neuer Besitzer und die Rückkehr von Studio-Mitgründer Jack Emmert sollen die Wende bringen. MeinMMO hat mit dem Branchen-Veteranen gesprochen: „Es kommt ein neues MMO von mir“ – Das gescheiterte Spiel zu Warhammer bringt Genre-Urgestein Jack Emmert zu Cryptic zurück

WoW: Housing-Cinematic im WildStar-Flair
Sauercrowd dominiert weiterhin das deutsche Twitch

Das passierte bei den großen MMORPGs:

WoW: Roadmap 2026
Roadmap 2026 für WoW

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Schon während der Early-Access-Phase konnte sich ein kleines, aber feines MMORPG auf Steam über viele Monate hinweg sehr gute Bewertungen verdienen. Jetzt stand der finale Release auf dem Programm. In der kommenden Woche soll das Spiel einen ganz neuen Server-Shard erhalten, für alle, die Teil einer komplett neuen Community werden möchten.
  • Eine oft gewünschte Verbesserung von Herr der Ringe Online ist in dieser Woche mit Patch 46.1 live gegangen. Viele Spieler kündigen bereits an, nur deshalb nach langer Pause zum MMORPG zurückkehren zu wollen.
  • Die Comedy-Sitcom The Big Bang Theory warf einst die Frage auf, ob der Diebstahl von Ingame-Inhalten wirklich ein Diebstahl ist. Ein britisches Gericht lieferte jetzt anhand von Old School RuneScape die Antwort.
  • Laut eines Interviews von forbes.com soll Guild Wars Reforged ein enormer Erfolg gewesen sein. Die Zahl der Spieler soll sich um das 5-fache erhöht haben, der Umsatz durch Guild Wars sogar um 16.000 Prozent.
  • Mit Hope Burns Bright ist das 4. Kapitel von Light and Rain von DC Universe Online erschienen. Infos zu den neuen Inhalten verraten euch die Patch Notes auf dcuniverseonline.com.
  • Tibia hat ein neues Update erhalten, durch das ihr neue Zauber ab jetzt automatisch und kostenfrei erlernt. Die Patch Notes findet ihr auf tibia.com.
  • In einem neuen Post auf playpaxdei.com haben die Entwickler des Sandbox-MMORPGs einen Ausblick auf die kommenden Verbesserungen für die Crafting-Progression gegeben. Das Ziel: der Fortschritt soll sich besser anfühlen und belohnender.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

  • Lord of the Mysteries ist ein „Anime“ aus China und letztes Jahr in Deutschland gestartet. Nun soll ein komplettes MMORPG zur Serie entstehen.
  • Das MMORPG Blade & Soul 2 wird niemals in den Westen kommen, denn die Entwickler haben nun nicht nur den Service, sondern auch das ganze Ende des MMORPGs angekündigt.
  • Die Entwickler von Scars of Honor orientieren sich bei ihrem MMORPG stark an World of Warcraft, doch die vorgestellte Monetarisierung funktioniert ganz anders als in der Vorlage.
  • Das Team von Ashes of Creation hat sich auf der offiziellen Webseite an die Community gewandt, um eine Verschiebung des nächsten Streams anzukündigen und über aktuelle Probleme aufmerksam zu machen. Zu den wichtigsten Baustellen gehören aktuell Echtgeldhandel, Bots und Cheating, aber auch das PvP- und Verderbnis-System sowie die mangelhafte Performance und Stabilität.
  • Die Entwickler von Chrono Odyssey haben auf X den vierten, erneut sehr umfangreichen Blogpost rausgehauen, in dem es um bereits durchgeführte oder noch geplante Verbesserungen für das MMORPG geht. Im Fokus stehen die Steuerung, die Kampferfahrung sowie Verbrauchsgegenstände.
  • Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat ein neues Update für die Early-Access-Version erhalten. Das Kampfsystem hat viel Liebe erhalten und es gibt einen neuen Ironman-Modus. Die Patch Notes findet ihr etwa auf Steam.
  • Fractured Conquest, ehemals Fractured Online, bekommt mit dem Großschwert eine neue Waffen-Gattung. Ein Video auf YouTube stellt die Neuerung vor.
  • Die Entwickler von Camelot Unchained haben auf YouTube ein neues Video veröffentlicht, um das Silvermine-Areal vorzustellen. Doch seht selbst:
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

WoW Blood Elf Cinematic Housing titel title 1280x720

WoW hat ein neues Cinematic – alles schreit laut nach WildStar

WoW Neuer Content Labyrinthe Deutsch titel title 1280x720

WoW will mehr für Solo-Spieler tun – Bringt bald „Labyrinthe“

WoW: 5 neue Housing-Items, die in Patch 12.0 versteckt sind

MMORPG Liste meisten Spieler WoW

Die 15 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler (Update für STO)

