Gibt es tatsächlich Hoffnung für New World? Rust-Entwickler befinden sich offenbar in Gesprächen mit Amazon Games

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viel WoW, Sauercrowd, die Rettung von New World (?) und die Rückkehr eines MMO-Urgesteins.
Highlights der Woche:
- Das Pre-Event für World of Warcraft: Midnight läuft. Es winken viele Belohnungen und eine Reihe von Aufgaben, die es zu erfüllen gilt.
- Das neuste Cinematic zu World of Warcraft Midnight ist ungewohnt humorvoll. Damit erinnert es auf den ersten Blick eher an WildStar.
- Noch mehr Solo-Content in World of Warcraft. Bald gibt es Tiefen, aber die sind so riesig, dass ihr sie nicht in einem Rutsch schafft.
- Das Highlight von World of Warcraft Midnight ist ein kompletter Reinfall. WoW-Dämon Cortyn lässt kein gutes Horn an der neuen Spezialisierung.
- Die Ära der großen Videospiele bei Amazon Games geht zu Ende. Nach dem Aus bei New World und den wohl gestoppten Entwicklungen am „Herr der Ringe“-MMORPG verlässt nun auch der Chef das Unternehmen.
- Wir hatten darüber berichtet, dass die Rust-Entwickler gerne das sterbende MMORPG New World retten möchten. Laut COO Alistair McFarlane soll es jetzt offenbar tatsächlich konkrete Gespräche mit Amazon Games geben, Quelle: X: „Alle Diskussionen finden ab jetzt abseits der Öffentlichkeit statt, das ist der Standard und ganz normal.“
Was ist sonst noch passiert? Hinter den Cryptic Studios liegen turbulente Jahre und die Degradierung vom Entwickler Genre-definierender MMORPGs hin zum reinen Verwalter. Ein neuer Besitzer und die Rückkehr von Studio-Mitgründer Jack Emmert sollen die Wende bringen. MeinMMO hat mit dem Branchen-Veteranen gesprochen: „Es kommt ein neues MMO von mir“ – Das gescheiterte Spiel zu Warhammer bringt Genre-Urgestein Jack Emmert zu Cryptic zurück
Sauercrowd dominiert weiterhin das deutsche Twitch
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Am 29. Januar ist Update 3.19.0 für Throne and Liberty erschienen. Das große Highlight: der Turm der Gier, eine neue PvE-Herausforderung mit zufällig generierten Etagen. Die offiziellen deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
- Die Entwickler von The Elder Scrolls Online haben auf der offiziellen Webseite eine Roadmap für den Februar veröffentlicht. Euch erwartet die Herzwoche und ein Bonus-Event für PvP-Schlachtfelder. Außerdem könnt ihr auf dem Testserver den neuen Battle Pass ausprobieren. Mehr Infos dazu auf elderscrollsonline.com.
- Für Guild Wars 2 kommen neue Vorlagen-Funktionen, damit ihr Kostüme leichter tauschen, Klamotten-Setups besser abspeichern und eurem Helden für jede Gelegenheit den besten Stil verpassen könnt. Eine Vorschau dazu findet ihr auf guildwars2.com.
- In der neuen Ausgabe von Eye on Arkesia auf YouTube ging es um den nächsten Patch von Lost Ark, der in der kommenden Woche erscheinen soll. Mit dabei: das 4. Jubiläum und der Guardianknight.
- Final Fantasy XIV hat mit 7.41 den ersten Patch des Jahres erhalten. Freut euch auf das Debüt des Areals Oizys für die Kosmo-Erkundung, die Kreszentia-Phantomwaffen und mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf finalfantasyxiv.com.
- Am 29. Januar gab’s Verbesserungen für die Olvia Akademie und Gildeninhalte von Black Desert. Die deutschen Patch Notes auf playblackdesert.com verraten euch alle Details.
- Aufgrund der anhaltenden Begeisterung für das Sauercrowd-Projekt haben wir in dieser Woche 2 neue Service-Artikel für euch aufgebaut, die wir fortan regelmäßig aktualisieren: 1) Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht / 2) Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht.
- In der Sauercrowd-Gilde der deutschen Twitch-Szene fand auch in dieser Woche ein Meeting statt, um über die kommende Zeit in WoW Classic Hardcore zu quasseln. Es ging um den ersten Raid und eine fahrlässige Aussage von Metashi.
- Ein kurioser Bug in World of Warcraft war die ultimative Troll-Methode. Charaktere wurden teleportiert, ohne dass man sich wehren konnte.
- Die Unterfangen in World of Warcraft verliefen zu Beginn ein wenig holprig. Blizzard hilft nach und sorgt dafür, dass ihr noch mehr XP bekommt.
- Eines der beliebtesten Interface-Modifikationen von World of Warcraft hat den „Kampf gegen Addons“ überlebt – ElvUI hat eine neue Version erhalten.
- Beim neuen Interface von World of Warcraft gibt es einige Probleme. So viele, dass manche sich ein fast schon albernes Makro erstellen.
- Housing ist das neue, große Feature in World of Warcraft. Aber ist es wirklich ganz neu? Nein, denn schon zu Vanilla-Zeiten war das angedacht …
- Im Zuge des neuen „State of Azeroth“-Videos auf YouTube haben die Entwickler zudem die Roadmap für 2026 vorgestellt:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Schon während der Early-Access-Phase konnte sich ein kleines, aber feines MMORPG auf Steam über viele Monate hinweg sehr gute Bewertungen verdienen. Jetzt stand der finale Release auf dem Programm. In der kommenden Woche soll das Spiel einen ganz neuen Server-Shard erhalten, für alle, die Teil einer komplett neuen Community werden möchten.
- Eine oft gewünschte Verbesserung von Herr der Ringe Online ist in dieser Woche mit Patch 46.1 live gegangen. Viele Spieler kündigen bereits an, nur deshalb nach langer Pause zum MMORPG zurückkehren zu wollen.
- Die Comedy-Sitcom The Big Bang Theory warf einst die Frage auf, ob der Diebstahl von Ingame-Inhalten wirklich ein Diebstahl ist. Ein britisches Gericht lieferte jetzt anhand von Old School RuneScape die Antwort.
- Laut eines Interviews von forbes.com soll Guild Wars Reforged ein enormer Erfolg gewesen sein. Die Zahl der Spieler soll sich um das 5-fache erhöht haben, der Umsatz durch Guild Wars sogar um 16.000 Prozent.
- Mit Hope Burns Bright ist das 4. Kapitel von Light and Rain von DC Universe Online erschienen. Infos zu den neuen Inhalten verraten euch die Patch Notes auf dcuniverseonline.com.
- Tibia hat ein neues Update erhalten, durch das ihr neue Zauber ab jetzt automatisch und kostenfrei erlernt. Die Patch Notes findet ihr auf tibia.com.
- In einem neuen Post auf playpaxdei.com haben die Entwickler des Sandbox-MMORPGs einen Ausblick auf die kommenden Verbesserungen für die Crafting-Progression gegeben. Das Ziel: der Fortschritt soll sich besser anfühlen und belohnender.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Lord of the Mysteries ist ein „Anime“ aus China und letztes Jahr in Deutschland gestartet. Nun soll ein komplettes MMORPG zur Serie entstehen.
- Das MMORPG Blade & Soul 2 wird niemals in den Westen kommen, denn die Entwickler haben nun nicht nur den Service, sondern auch das ganze Ende des MMORPGs angekündigt.
- Die Entwickler von Scars of Honor orientieren sich bei ihrem MMORPG stark an World of Warcraft, doch die vorgestellte Monetarisierung funktioniert ganz anders als in der Vorlage.
- Das Team von Ashes of Creation hat sich auf der offiziellen Webseite an die Community gewandt, um eine Verschiebung des nächsten Streams anzukündigen und über aktuelle Probleme aufmerksam zu machen. Zu den wichtigsten Baustellen gehören aktuell Echtgeldhandel, Bots und Cheating, aber auch das PvP- und Verderbnis-System sowie die mangelhafte Performance und Stabilität.
- Die Entwickler von Chrono Odyssey haben auf X den vierten, erneut sehr umfangreichen Blogpost rausgehauen, in dem es um bereits durchgeführte oder noch geplante Verbesserungen für das MMORPG geht. Im Fokus stehen die Steuerung, die Kampferfahrung sowie Verbrauchsgegenstände.
- Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat ein neues Update für die Early-Access-Version erhalten. Das Kampfsystem hat viel Liebe erhalten und es gibt einen neuen Ironman-Modus. Die Patch Notes findet ihr etwa auf Steam.
- Fractured Conquest, ehemals Fractured Online, bekommt mit dem Großschwert eine neue Waffen-Gattung. Ein Video auf YouTube stellt die Neuerung vor.
- Die Entwickler von Camelot Unchained haben auf YouTube ein neues Video veröffentlicht, um das Silvermine-Areal vorzustellen. Doch seht selbst:
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
