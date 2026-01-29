In WoW konntet ihr Spieler gegen ihren Willen nach Hause schicken

In WoW konntet ihr Spieler gegen ihren Willen nach Hause schicken

Ein kurioser Bug in World of Warcraft war die ultimative Troll-Methode. Charaktere wurden teleportiert, ohne dass man sich wehren konnte.

Seit gestern ist in World of Warcraft das Pre-Event für die Erweiterung Midnight aktiv. Nach einer kurzen Questreihe reist ihr in das Schattenhochland, um dort eine Menge Kultisten zu erledigen und Belohnungen abzustauben. Doch für einige endete die Reise unerwartet schnell. Denn sie wurden immer wieder zurück zur Hauptstadt geschickt – gegen ihren Willen. Schuld waren andere Spieler.

Was war das für ein Bug? Ein Fehler, der in dieser Variante wohl einzigartig ist und auf den man zuerst gar nicht kommt. Wie üblich bei solchen Events, gibt es ein Portal für den Hin- und Rückweg. Allerdings war das Portal in den Schattenhochlanden wohl falsch eingestellt. Denn wenn man es anklickte, wurde nicht der eigene Charakter zurück nach Dornogal geschickt – sondern das aktuelle Ziel. Man konnte also andere Charaktere gegen ihren Willen wieder nach Hause schicken.

Kurze Freude, bevor Blizzard eingreift

Gibt es den Fehler noch? Nein, der Bug wurde relativ schnell durch einen Hotfix behoben und dem Spuk damit ein Ende gesetzt. Allerdings konnten in den Stunden, in denen der Bug aktiv war, manche Spieler ihrem inneren Troll freien Lauf lassen und am laufenden Band andere Charaktere zurück in die Hauptstadt schicken. Die fragten sich zurecht, was das denn für ein kurioser Fehler sei – ohne zu ahnen, dass dahinter ein paar (ganz sicher äußerst fies kichernde) Mitspieler steckten.

Community amüsiert sich köstlich: Im Subreddit von WoW berichten einige Spieler, dass der „Zauber“ sogar auf NPCs verwendet werden konnte. Da lief bei der Einstellung des Portals wohl einiges schief, denn es schien eher einem GM-Befehl zu ähneln, wenn auch NPCs in ihrer Position verschoben werden konnten. Einige Kommentare dazu:

  • „Um ehrlich zu sein, der Bug macht mehr Spaß als das ganze Event.“ – 27Silver
  • „Ich liebe alles daran und wünschte, ich hätte das schon an meiner Tochter testen können, bevor ich zur Arbeit musste.“ – babywhiz
  • „Oh, Mist, das ist mir gestern 2-mal passiert und ich habe es gar nicht bemerkt. Ich war so übermüdet, dass ich dachte, ich hätte aus Versehen meinen Ruhestein benutzt.“ – jiiir0

Auch wenn der Bug nur von kurzer Dauer war, reiht er sich doch definitiv bei den kuriosesten Fehlern ein, die es in World of Warcraft jemals gab. Noch besser war eigentlich nur der Fehler, der Charakteren im Kampf das Mana entzogen hat, weil sie eine negative Mana-Regeneration hatten …

