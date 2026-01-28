WoW: Pre-Event ist live – Die Zeit läuft für viele Belohnungen

WoW: Pre-Event ist live – Die Zeit läuft für viele Belohnungen

Das Pre-Event für World of Warcraft: Midnight läuft. Es winken viele Belohnungen und eine Reihe von Aufgaben, die es zu erfüllen gilt.

In World of Warcraft steuern wir stark auf die Veröffentlichung der Erweiterung Midnight zu. Nur noch rund einen Monat, bis es zurück nach Quel’thalas geht und wir Xal’ataths Ansturm auf den Sonnenbrunnen standhalten müssen. Um das einzuläuten gibt es – wie bei jeder Erweiterung – auch dieses Mal ein Pre-Event mit exklusiven Belohnungen und einer guten Möglichkeit, Charaktere für das kommende Addon vorzubereiten. Wir verraten euch, was ihr beim Event „Zwielichtsaszendenz“ tun müsst und welche Belohnungen es gibt.

Im Schattenhochland greifen die Kultisten an

Was muss man bei dem Pre-Event tun? Die Hauptstädte von Allianz und Horde scheinen einmal mehr von Kultisten unterwandert zu sein, die der mysteriösen „Zwielichtklinge“ dienen und versuchen, mehr Leute für ihre Ziele zu rekrutieren. Ihr kämpft an der Seite von Großmagister Rommath und Magister Umbric, um dem Kult Einhalt zu gebieten.

Nach einer kurzen Questreihe geht es dann aber auch schon in das Schattenhochland. Dort sind die Kult-Aktivitäten bereits in vollem Gange und es wird versucht, den Einfluss der Leere auf Azeroth zu vergrößern – ein Umstand, den ihr natürlich nicht so stehenlassen könnt.

Bei verschiedenen, wöchentlichen Missionen, Weltquests und seltenen Feinden wartet im Anschluss jede Menge Beute, wenn ihr die entsprechenden Bedrohungen in Schach haltet. Wie üblich werden sich hier die allermeisten Spielerinnen und Spieler in den kommenden Wochen tummeln. Als Währung dienen die „Insignien der Zwielichtklinge“, die ihr dann beim Händler gegen verschiedene Belohnungen eintauschen könnt.

WoW Pre Event Midnight Housing Decor
Die 3 neuen Housing-Items, die ihr euch verdienen könnt.

Was für Belohnungen gibt es? Die Belohnungen gibt es bei den beiden NPCs Materialistin Ophinell und Rüstungsschmied Kalinovan, die ihr im großen Lager im Schattenhochland finden könnt. Ihr kauft die Belohnungen mit den zuvor verdienten Insignien der Zwielichtklinge. Dazu gehört:

  • Aufhol-Ausrüstung mit Itemlevel 121 (Champion 1/8)
  • Gezähmter Himmelsreißer (Reittier)
  • Strolchi, Ryay’Dhar und Smaragdgrüner Sporenbiss (Haustiere)
  • Holzstuhl aus Silbermond, Verzauberter Kandelaber der Blutelfen und Geflügelte Chaiselongue der Sin’dorei (Dekorationen)
  • Arsenal: Verwitterte Ausrüstung des Schattenhammers (Waffen-Transmogrifikationen)
  • Ensemble: Abgetragene Gewandung des Schattenhammerkultisten (Transmog-Set)
  • Streng geheime Ausbildungsanleitung der Zwielichtklinge (Spielzeug)
  • Wappenrock der Zwielichtklinge (Wappenrock)
Wie lange läuft das Event? Das Event läuft bis zum Launch von Midnight, also bis zum 3. März 2026. Ihr habt also rund 5 Wochen Zeit, euch alle Belohnungen zu verdienen, was mehr als ausreichen dürfte, um auch den einen oder anderen Charakter noch auf die neue Erweiterung vorzubereiten.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich ausreichend mit Housing-Gegenständen einzudecken, denn dann könnt ihr euch auch fantastische Eigenheime bauen, wie etwa das kuriose Haus von Ticks.

