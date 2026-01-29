WoW will mehr für Solo-Spieler tun – Bringt bald „Labyrinthe“

Noch mehr Solo-Content in World of Warcraft. Bald gibt es Tiefen, aber die sind so riesig, dass ihr sie nicht in einem Rutsch schafft.

Wenn man sich ein einziges Feature aussuchen müsste, das aus der Erweiterung „The War Within“ wohl als voller Erfolg angesehen wird, dann dürften es die Tiefen sein. Obwohl die Tiefen auch mit einer Gruppe angegangen werden können, sind sie gerade für Solo-Fans eine wahre Content-Offenbarung gewesen. Hier gab es nicht nur knackige Herausforderungen, sondern auch richtig starke Beute auf Raid-Niveau.

Blizzard möchte das weiter ausbauen und den Solo-Fans noch mehr bieten: Deswegen kommen bald Labyrinthe und das sind quasi „Mega-Tiefen“.

Was wurde angekündigt? In einem Video zur „Lage von Azeroth“ haben die Entwickler über kommende Features gesprochen. Dabei ging es sowohl um WoW Classic als auch um Midnight. Ein Feature, das dabei bisher noch unbekannt war, sind die sogenannten „Labyrinthe“. Das ist bisher noch ein Arbeitstitel, soll aber eine neue Form von Content bieten, die sich vor allem an Solo-Spielerinnen und -Spieler richtet.

Mega-Tiefen für mega-lange Abenteuer

Wie funktionieren Labyrinthe? Labyrinthe sollen im Kern wie Tiefen funktionieren, also eine Art Abenteuer- und Dungeon-Erfahrung, die man alleine oder in der Gruppe bewältigen kann. Anders als Tiefen wird der Fortschritt innerhalb eines Labyrinths zwischen den Besuchen aber nicht zurückgesetzt.

Ein Labyrinth soll um ein Vielfaches größer sein als eine Tiefe, sodass man nicht alles an einem Stück durchspielen muss. Stattdessen gibt es unterschiedliche Areale und man kann sich aussuchen, welchen Bereich man zuerst abschließt und für welchen man sich mehr Zeit lässt.

Wie genau das dann mit den Belohnungen funktioniert, ob es etwa erst beim vollständigen Abschluss Beute gibt oder schon nach dem Abschluss von jedem Teilbereich, das bleibt abzuwarten.

Wann kommen Labyrinthe? Labyrinthe sind für den Patch 12.1.5 angekündigt – in der Mitte von Saison 2 von Midnight. Das Ganze dürfte also noch einige Monate in der Zukunft liegen, sodass Blizzard genug Zeit hat, um noch an dem Feature zu arbeiten und etwaiges Feedback der Community einzubauen. Auf der Roadmap ist dieses Feature im Herbst 2026 zu verorten, also erst nach der BlizzCon im September.