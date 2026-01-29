WoW will mehr für Solo-Spieler tun – Bringt bald „Labyrinthe“

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
WoW will mehr für Solo-Spieler tun – Bringt bald „Labyrinthe“

Noch mehr Solo-Content in World of Warcraft. Bald gibt es Tiefen, aber die sind so riesig, dass ihr sie nicht in einem Rutsch schafft.

Wenn man sich ein einziges Feature aussuchen müsste, das aus der Erweiterung „The War Within“ wohl als voller Erfolg angesehen wird, dann dürften es die Tiefen sein. Obwohl die Tiefen auch mit einer Gruppe angegangen werden können, sind sie gerade für Solo-Fans eine wahre Content-Offenbarung gewesen. Hier gab es nicht nur knackige Herausforderungen, sondern auch richtig starke Beute auf Raid-Niveau.

Blizzard möchte das weiter ausbauen und den Solo-Fans noch mehr bieten: Deswegen kommen bald Labyrinthe und das sind quasi „Mega-Tiefen“.

WoW Midnight zeigt Gameplay – Alle neuen Features
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW will mehr für Solo-Spieler tun – Bringt bald „Labyrinthe“ 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen Eine Freundin hat aus ihrem Haus in WoW eine finstere Höhle gemacht WoW: Beliebtes Addon überlebt – ElvUI kehrt zurück Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen Die Fans von WoW trauern, denn der beste Modus kommt wohl niemals wieder Neues Spiel ehemaliger Blizzard-Entwickler lädt auf Steam zum Test ein, sieht aus wie Diablo als Battle Royale Chefin von Blizzard spricht über die Zukunft, macht Fans des StarCraft-Universums Hoffnung 5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt WoW will mehr für Solo-Spieler tun – Bringt bald „Labyrinthe“

Was wurde angekündigt? In einem Video zur „Lage von Azeroth“ haben die Entwickler über kommende Features gesprochen. Dabei ging es sowohl um WoW Classic als auch um Midnight. Ein Feature, das dabei bisher noch unbekannt war, sind die sogenannten „Labyrinthe“. Das ist bisher noch ein Arbeitstitel, soll aber eine neue Form von Content bieten, die sich vor allem an Solo-Spielerinnen und -Spieler richtet.

Mega-Tiefen für mega-lange Abenteuer

Wie funktionieren Labyrinthe? Labyrinthe sollen im Kern wie Tiefen funktionieren, also eine Art Abenteuer- und Dungeon-Erfahrung, die man alleine oder in der Gruppe bewältigen kann. Anders als Tiefen wird der Fortschritt innerhalb eines Labyrinths zwischen den Besuchen aber nicht zurückgesetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Ein Labyrinth soll um ein Vielfaches größer sein als eine Tiefe, sodass man nicht alles an einem Stück durchspielen muss. Stattdessen gibt es unterschiedliche Areale und man kann sich aussuchen, welchen Bereich man zuerst abschließt und für welchen man sich mehr Zeit lässt.

Wie genau das dann mit den Belohnungen funktioniert, ob es etwa erst beim vollständigen Abschluss Beute gibt oder schon nach dem Abschluss von jedem Teilbereich, das bleibt abzuwarten.

Mehr rund um WoW:
1
Der neue Dämonenjäger in WoW floppt: Ich habe keine Ahnung, wie Blizzard so scheitern konnte
von Cortyn
2
WoW: Pre-Event ist live – Die Zeit läuft für viele Belohnungen
von Cortyn
3
WoW DPS-Ranking – Welche Klasse ist zum Beginn von Midnight am stärksten?
von Benedict Grothaus

Wann kommen Labyrinthe? Labyrinthe sind für den Patch 12.1.5 angekündigt – in der Mitte von Saison 2 von Midnight. Das Ganze dürfte also noch einige Monate in der Zukunft liegen, sodass Blizzard genug Zeit hat, um noch an dem Feature zu arbeiten und etwaiges Feedback der Community einzubauen. Auf der Roadmap ist dieses Feature im Herbst 2026 zu verorten, also erst nach der BlizzCon im September.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Blood Elf Cinematic Housing titel title 1280x720

WoW hat ein neues Cinematic – alles schreit laut nach WildStar

WoW: 5 neue Housing-Items, die in Patch 12.0 versteckt sind

MMORPG Liste meisten Spieler WoW

Die 15 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler (Update für STO)

WoW Human Mage Laugh at portal titel title 1280x720

WoW: Ein Bug hat Spieler gegen ihren Willen weggeportet und alle verwirrt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx