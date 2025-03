11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Eventuell fragt ihr euch, ob sich daraus Rückschlüsse auf große Enthüllungen wie die der nächsten WoW-Erweiterung ziehen lassen. Schließlich war die BlizzCon in der Vergangenheit stets das perfekte Event, um richtig tief in die neuen Features von World of Warcraft einzutauchen.

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Spieler aus Monster Hunter Wilds verliert sich so in Nebenquests, dass er auf einen Schlag 63 Level aufsteigt

Spieler erreichen in Monster Hunter Wilds Jägerrang 999 in Rekordzeit – Wie ist das möglich?

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Seit unserer ersten Veranstaltung 2005 ist so einiges passiert. In den letzten 20 Jahren seit ihrer Gründung hat die BlizzCon uns zu vielen Innovationen, kreativen Einfällen und der Schaffung einmaliger Momente inspiriert. Es ist wichtig, dass wir eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die der Community auch würdig ist.

Was hat Blizzard im Detail angekündigt? In einer neuen Meldung auf worldofwarcraft.blizzard.com heißt es, dass die BlizzCon im kommenden Jahr zurückkehren wird. Konkret soll das Event von Samstag, den 12. September 2026, bis Sonntag, den 13. September 2026, im Anaheim Convention Center stattfinden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to