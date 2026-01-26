Das neue Interface von WoW macht so viel Stress, dass die Community ein spezielles Makro empfiehlt

Beim neuen Interface von World of Warcraft gibt es einige Probleme. So viele, dass manche sich ein fast schon albernes Makro erstellen.

In World of Warcraft gibt es aktuell viele kleine und große Fehler. Das ist bei einem Pre-Patch leider bekannte Tradition, doch dieses Mal betrifft es besonders viele Spielerinnen und Spieler. Denn das Basis-Interface funktioniert bei einigen nur fehlerhaft und muss immer wieder neu gestartet werden. Ein Problem, bei dem sich manche nur noch mit einem Makro zu helfen wissen.

Was für Fehler gibt es aktuell? Wer gegenwärtig WoW spielt und das komplett ohne zusätzliche Addons, bei dem kann es trotzdem nicht rund laufen. Während viele problemlos durch den Alltag kommen, beschweren sich einige über unterschiedlichste Fehler:

Manche Funktionen im Interface sind blockiert. Klickt man bei einem Flugmeister den Zielpunkt einer Flugroute an, kann es geschehen, dass einfach nichts geschieht, als wäre der Klick nicht registriert worden.

Benutzt man die Shift-Taste, um Gegenstände zu vergleichen, kann es zu argen Rucklern kommen und manchmal bleiben die Tooltips auf dem Bildschirm – auch lange, nachdem die Shift-Taste losgelassen wurde.

Das Benutzen des neuen Transmog-Menüs kann bei manchen zu Standbildschirmen führen.

Dazu kommt das altbekannte Problem mit dem Fliegen – wer mit Schwung landet und springt, bekommt gelegentlich einen Disconnect. Das gleiche gilt auch, wenn man mit hoher Geschwindigkeit in solide Objekte fliegt (wie etwa Äste eines Baumes) oder in Housing-Grundstücke, bevor diese vollständig geladen sind.

Daher sind einige Spielerinnen und Spieler gerade ein bisschen gefrustet, wie oft sie sich neu einloggen müssen, um ihr Interface zu resetten. Dabei kann aber ein simples Makro helfen:

Was macht das Makro? Der Befehl „/reload“ sorgt dafür, dass das komplette Interface neu geladen wird. Ihr bekommt dann einen kleinen Ladebildschirm und euer komplettes Interface wird neu geladen – das umfasst nicht nur eure installierten Addons, sondern auch die „internen Addons“ von Blizzard. Denn die allermeisten Interface-Elemente von WoW sind Addons, die von den Entwicklern bereitgestellt werden, aber eben zur Standard-Ausstattung des Spiels gehören.

Das Bild ist natürlich als Meme zu verstehen. Denn der Befehl „/reload“ lässt sich natürlich auch in maximal 2 Sekunden einfach in den Chat eintippen. So häufig, wie manche das aber aktuell benutzen müssen, bietet sich ein Makro eben an.

So spottet die Community: Entsprechend fies sind auch die Kommentare im Subreddit von WoW, die sich über den aktuellen Zustand des Standard-Interface aufregen. Einige Auszüge daraus:

„Meine perfekte Reload-Methode ist es, einfach auf Dingen mit meinem Flugmount zu landen.“ – Demievil

„Mich stört es gar nicht, dass WeakAuras und andere Addons weg sind, aber der Zustand der Basis-UI ist einfach irre.“ – NaughtyGaymer

„Stell dir vor, du machst all diese Arbeit, um WeakAuras loszuwerden, nur damit deine eigene UI sofort zusammenbricht, wenn du 2 Items miteinander vergleichen willst.“ – noeagle77

Auch wenn es ein wenig Tradition hat, dass Pre-Patches für neue Erweiterungen eine Menge Fehler mit sich bringen, die erst mit dem tatsächlichen Release-Patch behoben werden, scheint es dieses Mal besonders schlimm zu sein. Das dürfte aber vor allem daran liegen, dass das Interface eben ein Kern-Element von WoW ist, mit dem ausnahmslos alle interagieren – daher fallen Fehler hier viel deutlicher ins Gesicht.

