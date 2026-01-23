Neue Spezialisierung in WoW scheitert: „Der Verschlinger suckt einfach“

Die neue Spezialisierung für den Dämonenjäger kommt in World of Warcraft nicht gut an. Man hat kaum Tasten – und die machen dann überhaupt nichts.

Patch 12.0 von World of Warcraft ist live und brachte jede Menge neue Inhalte, darunter auch eine neue Spezialisierung für den Dämonenjäger: den Verschlinger. Dieser nutzt die Macht der Leere, um mächtige Explosionen auszuführen und Fragmente aus dem Gegner zu schneiden. In der Theorie ein cooles Konzept. Doch jetzt konnten viele diese neue Spezialisierung testen und sind der Meinung: Das ist nix, macht keinen Spaß und ergibt keinen Sinn.

Worüber wird sich beschwert? Schaut man in die offiziellen WoW-Foren oder auch die sozialen Medien wie das Subreddit von WoW, dann findet man eine ganze Reihe von Beiträgen, die den Verschlinger-Dämonenjäger diskutieren.

Der allgemeine Tenor scheint zu sein, dass die Spezialisierung sich langweilig anfühlt und man den Eindruck hat „die Spezialisierung bekämpfe den Spieler und nicht die Gegner“. Denn um richtig effektiv zu sein, gibt es aktuell noch keine Möglichkeit. Daher verlieren viele rasch wieder die Freude am Verschlinger und warten lieber ab, bis Blizzard da korrigiert.

2 Tasten und den Finisher erreicht man nicht

Was ist das Problem mit dem Verschlinger? Die Spielweise ist zum aktuellen Zeitpunkt äußerst langweilig und nicht befriedigend. Denn in den meisten Kämpfen besteht die Rotation lediglich aus den Fähigkeiten „Verschlingen“ und „Augenstrahl“. Andere Fähigkeiten kommen bei normalen Kämpfen kaum zum Einsatz, höchstens bei Boss- oder Elite-Kämpfen. Der Spieler Blubbpaule fasst es auf Reddit so zusammen:

Dass Verschlingen schon 90 % – 95 % der Rotation ist, ist langweilig genug, aber das wahre Problem ist, wie das implementiert wurde. Es wird von dir erwartet, dass du eine Taste gedrückt hältst (oder sie dauerhaft erneut drückst, wenn du ein Masochist bist und nicht die „Halten zum Wirken“-Funktion nutzt“) während du eine Spezialisierung spielst, die als mobil beworben wurde und sich während des Kampfes bewegt.

Eine Schwierigkeit ist hier, dass der große Finisher, der die Spezialisierung eigentlich ausmacht, nämlich „Kollabierender Stern“, so selten zum Einsatz kommt und selbst dabei noch abgebrochen werden kann, dass es keine Freude bringt.

Etwas drastischer formuliert es stud_ent auf Reddit:

Der Verschlinger-Dämonenjäger suckt irgendwie. Ich bin ziemlich unterwältigt von der neuen Spezialisierung. Sie sieht cool aus und hat schöne Animationen, aber man spammt fast nur Verschlingen. Es ist viel zu schwierig, jemals genug Seelenfragmente für den kollabierenden Stern zu haben.

Das größte Problem dürfte sein, dass der Verschlinger so erschaffen wurden, dass die „Apex-Talente“ für seine Kern-Rotation nahezu notwendig sind. Während die Apex-Talente bei anderen Klassen nette Erweiterungen sind, gehören sie beim Verschlinger eher zur Basis, die vorhanden sein muss.

Da die Apex-Talente aber erst mit Midnight auf dem Weg zu Stufe 90 freigeschaltet werden, fühlt sich der Verschlinger-Dämonenjäger schlicht unfertig an.

Hinzu kommt auch, dass viele mit den optischen Anpassungen der Leerenelfen-Dämonenjäger nicht zufrieden sind. Die Optionen sind nämlich exakt die gleichen, wie bei den Blutelfen. Ein paar exklusive Anpassungen nur für ihr Volk gibt es nämlich nicht – wie etwa besondere Tattoos – daher bleibt auch das deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Für die Zukunft hat Blizzard übrigens noch weitere, neue Spezialisierungen geplant.