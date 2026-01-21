WoW hat heute eine neue Spezialisierung bekommen – aber Blizzard plant mehr

Neue Informationen machen deutlich, dass es bald noch mehr Spezialisierungen in World of Warcraft geben könnte. Heilende Magier oder tankende Hexenmeister …

In World of Warcraft ist jetzt der Patch 12.0 live und damit der Pre-Patch von Midnight. Das brachte einige große Änderungen, die wir euch hier vorgestellt haben. Eine Neuerung ist die Einführung einer neuen Spezialisierung für Dämonenjäger, den Verschlinger. Doch Blizzard scheint noch weitere Spezialisierungen zu planen – das hat jetzt ein Leak deutlich gemacht. Denn eine Umfrage, was einzelne Spielerinnen und Spieler von den Vorschlägen halten, ging vor ein paar Tagen rund.

Was ist das für eine Umfrage? Hin und wieder werden einzelne Personen von Blizzard ausgewählt, um an Umfragen teilzunehmen. Fast immer wird darum gebeten, die in der Umfrage erwähnten Dinge geheim zu halten – doch das gelingt nahezu nie. Auch dieses Mal hat die Umfrage ihren Weg über das Subreddit von WoW in die Öffentlichkeit gefunden.

10 gute Ideen, aber der Lich gewinnt

Was für Spezialisierungen wurden angedacht? Während der Umfrage sollte man eine der folgenden Ideen auswählen, die man man interessantesten fand:

Tank-Schamane: Meister des Erdelements, der Felsen als physische Schilde beschwört oder diese an den Feinden zerschmettert.

Tank-Schurke: Basiert auf Parieren und Ausweichen, heilt sich mit Tränken und schwächt Angreifer mit Giften.

Tank-Hexenmeister: Trägt Schild und Streitkolben, beschwört Dämonen, um deren Lebensessenz als Schild zu benutzen oder auf seine Feinde zu hetzen.

Heiler-Magier: Nutzt arkane Energie, um die Zeit zurückzudrehen und so Wunden zu heilen. Mit Elementarmagie kann Schaden schon vor dem Eintreffen verhindert werden.

Heiler-Jäger: Greift auf Nah- und Fernkampf zurück, um zusammen mit dem Begleiter Bandagen und Tinkturen an jene zu verteilen, die sie benötigen. Rennt auf dem Schlachtfeld umher, um erste Hilfe zu leisten, während das Pet unterstützt.

Support-Priester: Segnet Verbündete mit Innerem Feuer, was ihre Kampfkraft erhöht. Feinde werden mit göttlicher Pein bestraft, was göttliche Macht aufbaut, die dann für starke Finisher verwendet werden kann.

Support-Paladin: Führt heilige Rituale durch, um das Licht zu kanalisieren und Verbündeten starke Segen zu verleihen, was ihre Stärke und Widerstandskraft im Kampf erhöht.

Fernkampf-Mönch: Überlädt seinen inneren Geist, um Chi in Form von Blitzen und scharfen Projektilen zu verschießen.

Fernkampf-Priester (Heilig): Ein Zauberwirker, der heiliges Licht und lodernde Flammen benutzt, um Feinde aus der Distanz zu läutern. Kann in eine engelsgleiche Form aufsteigen, die strahlende Magie verschießt, die ganze Reihen von Feinden angreift.

Fernkampf-Todesritter: Entfesselt die Macht eines Lichs, um Feinde mit nekrotischer Magie und mit Frost anzugreifen, um deren Seelen zu peinigen. Beschwört verderbende Phantasmen, greifende Hände und Ketten aus Eis, während er den eigenen Tod mit einem Phylakterium überlistet.

Bedenkt bei alledem, dass es sich nur um Aussagen aus der Umfrage handelt. Das heißt nicht, dass diese Spezialisierungen tatsächlich in Entwicklung sind oder wir sie garantiert zu sehen bekommen. Es scheinen lediglich Ideen zu sein, die man erforschen will.

Warum mehr Spezialisierungen? Spezialisierungen sind deutlich einfacher zu erschaffen als ganz neue Klassen – für die man gleich mehrere Spezialisierungen bereitstellen müsste. In der Vergangenheit von WoW gab es immer mal wieder den Wunsch, mit den bestehenden Klassen neue Wege gehen zu können. Das ist etwas, das auch in der „Saison der Entdeckungen“ von WoW Classic ausprobiert wurde und dort großen Anklang fand.

Für Blizzard dürfte es schlicht die einfachere Methode sein, neue Spielmöglichkeiten zu integrieren – und diese vielleicht auch schon in kleineren Patches zu bringen und nicht erst mit dem Release einer ganz neuen Erweiterung. Das war schon damals bei dem Rufer der Fall, als der eine neue Spezialisierung erhalten hat.