WoW: Mega-Buffs für Unterfangen – Alles wird leichter, es gibt mehr Housing-XP

Die Unterfangen in World of Warcraft verliefen zu Beginn ein wenig holprig. Blizzard hilft nach und sorgt dafür, dass ihr noch mehr XP bekommt.

Unterfangen sind eines der großen, sozialen Features des Housings in World of Warcraft. Jeden Monat kommen in eure Nachbarschaft Besucher verschiedener Völker und Kulturen, für die ihr Aufgaben erledigen könnt. Als Belohnung winken jede Menge Housing-XP (für euer Haus-Level), Fortschritt für das Unterfangen und natürlich eine Menge Dekorationen, die ihr so freischaltet.

Doch manche Nachbarschaften hatten nur wenig Chance und mussten nahezu endlosen Grind auf sich nehmen. Das wurde jetzt behoben.

Was war das Problem mit den Unterfangen? Unterfangen hatten gerade zum Start ein paar Probleme, die bei der Entwicklung offenbar nicht sofort offensichtlich waren, im Live-System aber direkt negativ auffielen. Einige der Schlüssel-Aspekte sind:

Nachbarschaften mit wenigen aktiven Spielerinnen und Spielern haben es schwer, das erste Unterfangen abzuschließen. Denn das System hat noch keine Daten, wie aktiv eine entsprechende Nachbarschaft ist und würde erst ab dem zweiten Unterfangen angemessen skalieren.

Die wiederholbaren Aufgaben geben bei jeder Wiederholung immer weniger Fortschritt. Das sollte Anreiz bieten, verschiedene Aufgaben anzugehen, führte aber dazu, dass auch besonders engagierte Nachbarschafts-Fans nach einer Weile nichts mehr beisteuern konnten.

Die Kombination dieser beiden Umstände führte dazu, dass für einige Nachbarschaften schon nach wenigen Tagen absehbar war: Das Unterfangen wird nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, egal wie sehr man sich auch anstrengt. Denn durch die abnehmende Wirkung der wiederholbaren Quests wird der Grind mit jedem Abschluss schlimmer und der Fortschritt immer geringer.

Die Unterfangen sorgten für kleine Probleme – jetzt sind sie behoben.

Einzelne Personen können ganze Unterfangen carrien

Was hat Blizzard jetzt geändert? Blizzard hat die Fehler hier eingesehen und hat einige große Änderungen angekündigt, die jetzt live sind. Darin enthalten sind:

Die abnehmende Wirkung von wiederholbaren Aufgaben ist geringer. Anstatt auf bis zu 20 % des ursprünglichen Wertes reduziert zu werden, liegt die Grenze nun bei 50 %. So geben alle Aufgaben auch bei wiederholtem Abschluss noch guten Fortschritt.

Das erste Unterfangen braucht generell weniger Punkte für den Abschluss. Ihr solltet größere Auswirkung durch eure Beiträge sehen.

Die generischen Aufgaben (wie Dungeons, Tiefen, Raidbosse) geben mehr Unterfangen-Erfahrung, sodass sich auch „normales Gameplay“ spürbar auf das Unterfangen auswirkt.

Doch auch für alle, die Probleme mit ihrem Housing-Level haben, gibt es eine deutliche Verbesserung:

Die maximale Menge an Housing-XP, die ihr aus Unterfangen bekommen könnt, wurde von 1.000 auf 2.250 angehoben. Zusammen mit dem Abschluss des Unterfangens (250) gibt es nun also pro Unterfangen ein Maximum von 2.500 Housing-XP, was knapp einem ganzen Level eures Hauses entspricht.

Beachtet, dass das Interface einen großen Teil dieser Änderungen noch nicht korrekt anzeigt, das wird erst in einem größeren Patch behoben. Ihr solltet den Fortschritt allerdings am Unterfangen-Fortschrittsbalken ablesen können.

Die meisten Unterfangen dürften nun sehr schnell fertig werden.

Was bedeutet das? In aller Kürze heißt das, dass einzelne Spielerinnen und Spieler nun viel größeren Einfluss auf ein Unterfangen haben können. Es reicht eine Handvoll aktiver Charaktere – oder sogar nur ein einziger, extrem engagierter Charakter – um ein Unterfangen innerhalb einiger Tage auf das Maximum auszubauen.

Damit sollte es ab jetzt möglich sein, selbst in einer recht inaktiven, öffentlichen Nachbarschaft oder in einer Nachbarschaft mit Leuten, die sich kaum am Unterfangen beteiligen, bedeutsame Fortschritte zu erzielen.

Blizzard hat darüber hinaus noch angekündigt, dass es künftig noch weitere Anpassungen an den Unterfangen geben wird, basierend auf dem Feedback der Community. Wenn ihr also noch etwas an den Unterfangen auszusetzen habt, dann lasst eure Meinung dazu am besten im Forum oder etwa im Subreddit von WoW oder diskutiert auch hier in den Kommentaren über das Feature.

Die Unterfangen sind allerdings nicht das Einzige, was in World of Warcraft gerade dringend eine Verbesserung gebraucht hat. Auch eines der „Zugpferde“ von Midnight, der Verschlinger-Dämonenjäger, braucht dringend Hilfe – denn der ist einfach nur ein peinlicher Schatten von dem, was er sein könnte.