WoW hatte Housing schon vor 21 Jahren – Ein Video beweist es

Housing ist das neue, große Feature in World of Warcraft. Aber ist es wirklich ganz neu? Nein, denn schon zu Vanilla-Zeiten war das angedacht …

Die wohl größte Neuerung von World of Warcraft Midnight ist das Housing. Es ist einer der großen „Selling Points“ der Erweiterung, nachdem Spielerinnen und Spieler seit knapp 20 Jahren darum gefleht haben. Doch ist Housing in WoW wirklich vollkommen „neu“? Nein, das ist es nicht – denn schon eine der allerersten WoW-Versionen hatte ein Housing.

Wo wurde das gezeigt? Der Spieler Grayvves hat im Subreddit von WoW ein altes Video gepostet. Es stammt aus der Pre-Alpha des Spiels und ist demnach bereits über 21 Jahre alt. Der kleine Clip gibt einen ersten Vorgeschmack darauf, wie Housing hätte aussehen können, wenn das bereits ein Feature zum Launch von World of Warcraft geworden wäre.

Nur eine Idee, kein echtes Feature

Wie war das Housing damals? Das Video stammt aus der Pre-Alpha von World of Warcraft. Damals war das Housing offenbar nur ein kleines Experiment weniger Entwickler und das Feature wurde auch wieder verworfen.

Mehr als eine grobe Idee war das damals wohl nicht, selbst wenn man noch ein paar Parallelen erkennt. Der Charakter kann nämlich eine Fähigkeit aus seinem Zauberbuch nehmen, um ein Haus zu „beschwören“, das dann als festes Objekt in der Spielwelt auftaucht. Das funktioniert zwar – aber mehr auch nicht. Dem Haus fehlen zahlreiche Texturen und mehr als eine „Standard-Menschenhütte“ aus dem Wald von Elwynn ist das auch nicht.

Der Ort, an dem das „Feature“ getestet werden konnte, existiert im Spiel auch gar nicht. Es ist einfach eine experimentelle Umgebung, in der die Entwickler sogar mit den Texturen Nachrichten auf den Boden geschrieben haben. Das taten sie damals häufiger, um zu markieren, wo denn welche Inhalte ausprobiert werden, oder um schlicht „Entwicklernotizen“ zu verfassen.

Dass Housing schon in der ersten Version von World of Warcraft mal angedacht war, ließ sich lange auch noch mit den Spieldaten belegen. Denn in den Assets des Spiels gab es einige Holzbalken, die den Zusatz „Player Housing“ trugen – auch wenn sie letztlich niemals verwendet wurden.

Dennoch ist es interessant zu sehen, wie sehr sich das Feature in den Jahren gewandelt hat. Die damalige Idee ist natürlich kein Vergleich zu dem Ergebnis, das wir jetzt in Midnight bekommen haben, das uns nahezu vollkommene Freiheit und jede Menge Anpassungsmöglichkeiten beschert. Aber wenn es nicht so gekommen wäre, könnten wir heute wohl keine großen, finsteren Höhlen und viele andere Projekte bauen.