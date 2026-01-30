Neues MMORPG auf Steam eifert EverQuest nach, startet 92 Prozent positiv in den finalen Release

Schon während der Early-Access-Phase konnte sich ein kleines, aber feines MMORPG auf Steam über viele Monate hinweg sehr gute Bewertungen verdienen. Jetzt stand der finale Release auf dem Programm.

Um welches MMORPG geht es? Project: Gorgon war fast 8 Jahre auf Steam im Early Access. Schon in dieser Zeit gehörte das Online-Rollenspiel von Elder Game zu den am besten bewerteten Genre-Vertretern auf der Plattform von Valve. Von den 2.599 Rezensionen fallen 86 Prozent positiv aus. Nur Guild Wars 2 und Star Wars: The Old Republic sind bei den MMORPGs auf Steam besser bewertet.

Project Gorgon ist dabei aber „nur“ ein Indie-MMORPG, das euch in die Zeiten von EverQuest 1 und Asheron’s Call zurückversetzen möchte. So gibt es keine vordefinierten Klassen. Ihr entscheidet selbst, welche Skills ihr lernen, kombinieren und meistern möchtet.

Das Kampfsystem setzt auf klassisches Tab-Targeting. Auf die Erforschung und dem Kennenlernen der Welt und ihrer Regeln liegt ein großer Fokus. Wenn ihr brennt, etwa durch Feuerzauber eines Gegners, könnt ihr in einen Fluss springen, um das Feuer zu löschen.

Ihr könnt sogar euren Fußabdruck in der Welt hinterlassen: Verfasst etwa einen Brief oder ein Buch, um euch als Dichter oder Autor einen Namen zu machen. Wenn ihr etwas an einen Händler verkauft, bietet dieser die Gegenstände fortan allen anderen Spielern zum Verkauf an.

Eine besondere MMORPG-Erfahrung für die Nische

Wie kommt Project: Gorgon beim Launch an? Die geringe Zahl an Rezensionen zeigt das bislang größte Problem des MMORPGs: Es spricht bislang nur eine vergleichsweise kleine Nische an, wodurch der Peak an gleichzeitig aktiven Spielern lange Zeit bei nur 653 lag.

Das hat sich erst jetzt, mit dem finalen Launch geändert: Vor einigen Stunden waren erstmals 903 Spieler zeitgleich auf den Servern. Viel ist das aber immer noch nicht.

Was die Entwickler indes freuen dürfte: Starke 92 Prozent der Rezensionen aus den vergangenen 30 Tagen fallen positiv aus. Viele Spieler feiern dabei die oldschoolige Spielerfahrung, die genau die richtigen Knöpfe bei Genre-Fans drückt.

Gorgon Lamarque schreibt in seiner Rezension auf Steam: „Es ist seltsam, es ist sperrig und man sieht ihm das niedrige Budget definitiv an, aber irgendwie kriegt es die MMO-Formel so unglaublich gut hin. Es wird nicht jedermanns Sache sein – es ist ziemlich komplex und scheut sich auch nicht davor, grindy zu sein. Aber wenn dich das nicht abschreckt, ist es definitiv einen Versuch wert!“

Sionnach Rua ergänzt auf Steam: „Wenn man eine moderne Version eines ‚Classic MMO‘ aus der Ära von AC, UO und EQ erschaffen würde, sähe sie exakt so aus. Eine riesige Auswahl an Fähigkeiten zum Experimentieren, massenhaft Erkundung, viel Herumlaufen und Grinden – und keinerlei Instanziierung.“

Limarch feiert auf Steam: „Ein wunderbares Old-School-MMO und es ist erstaunlich, dass dies von nur ein paar Personen erschaffen wurde. Es gibt so viel im Spiel zu tun und die Community ist extrem hilfsbereit. Ich kann es wirklich nur empfehlen!“

In den vereinzelten negativen Rezensionen klagen Spieler vor allem über die schwache Performance beziehungsweise die Einbrüche der Bildwiederholrate. Aufgrund dieser technsichen Schwäche, der eher altbackenen Grafik und der oldschooligen Spielerfahrung empfehlen viele die kostenlose Demo des MMORPGs.

Die Vollversion kostet normal 24,50 Euro, gibt’s bis zum 4. Februar 2026 aber um 25 Prozent reduziert, also für 18,37 Euro. Neben Project: Gorgon feiern 2026 noch viele andere Multiplayer-Games ihren Release. In einer Übersicht haben wir euch alle bislang bekannten Releases aufgelistet. Egal ob Koop, kompetitiv, MMO oder MMORPG, hier werdet ihr fündig: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2026: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen