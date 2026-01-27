Gute Nachricht für WoW-Fans: ElvUI existiert weiter, hat neue Version

Eines der beliebtesten Interface-Modifikationen von World of Warcraft hat den „Kampf gegen Addons“ überlebt – ElvUI hat eine neue Version erhalten.

Mit World of Warcraft Midnight und dem dazugehörigen Pre-Patch hat ein neues Zeitalter in Blizzards MMORPG begonnen. Für viele bedeutete das eine große Umstellung, denn zahlreiche Addons haben ihren Dienst eingestellt oder ihre Funktionalität wurde von Blizzard massiv eingeschränkt. Auch ElvUI schien erst dem Untergang geweiht – doch jetzt gibt es gute Nachrichten. Eine erste Version von ElvUI für Midnight ist fertig und kann verwendet werden, das Addon lebt weiter.

ElvUI erst vor dem Aus – jetzt gibt es eine neue Version

Was ist ElvUI? ElvUI ist eine der bekanntesten und größten Interface-Anpassungen von World of Warcraft. Im Grunde ist es ein Basis-Paket, das mit vielen Erweiterungen ausgestattet werden kann, um den Großteil der Benutzeroberfläche den eigenen Wünschen anzupassen. So ist es etwa möglich, das Interface von WoW exakt wie das von Diablo oder Guild Wars aussehen zu lassen – neben anderen, nützlichen Spielereien.

Viele Jahre lang war ElvUI ein fester Bestandteil der Spielerfahrung von World of Warcraft für viele Spielerinnen und Spieler – der Umstieg auf das „Standard-UI“ kann für einige ziemlich hart und ungewohnt sein. Daher hoffen einige sehnsüchtig, dass das Addon zurückkehrt – und das ist jetzt der Fall.

Warum gibt es ElvUI noch? Obwohl ElvUI damals angekündigt hat, dass es vermutlich nicht mehr in Midnight existieren wird, gibt es nun doch eine neue Version. Das liegt vor allem daran, dass Blizzard zu Beginn der Beta von Midnight extrem restriktiv war. Ein großer Teil von Addon-Funktionen wurde beschnitten – nicht nur solche, die sich direkt auf den Kampf auswirkten. Ähnlich wie WeakAuras kündigten die Macher von ElvUI damals an: Wenn das so kommt, wird es uns wohl nicht mehr geben.

Im Laufe der Wochen hat Blizzard viele Restriktionen wieder zurückgenommen und sich mit den Autoren der Addons besprochen, welche Funktionen wieder freigegeben werden können.

Falls ihr ElvUI herunterladen wollt, könnt ihr das auf der Webseite tukui.org tun.

Beachtet allerdings, dass ElvUI nun nicht mehr sämtliche Funktionen unterstützt und es sich dabei um eine erste Version für Midnight handelt, die sicher noch einige Fehler hat, die behoben werden müssen.

Manch einer ist sogar der Ansicht, dass Blizzard bei den Addon-Restriktionen wieder zu stark gelockert hat, denn einige „Vorteile“ im Kampf sind nun wieder möglich …