Ab jetzt beginnt eine neue Ära in World of Warcraft – Patch 12.0 ist live

Ab jetzt beginnt eine neue Ära in World of Warcraft – Patch 12.0 ist live

World of Warcraft betritt ein neues Zeitalter. Patch 12.0 hat für immer verändert, wie grundlegende Dinge im Spiel funktionieren.

Patch 12.0 in World of Warcraft ist live. Damit hat die Ära von Midnight begonnen – und damit ein ganz neues Zeitalter in der Geschichte von Blizzards MMORPG. Denn die Erweiterung bringt große Änderungen, die das Spielgefühl für immer verändern werden – und das, obwohl der offizielle Start des Addons noch einige Wochen weit entfernt ist.

Die große Entschärfung von Addons in WoW

Was hat sich geändert? Die wohl wichtigste Änderung betrifft die Addons. Denn viele Interface-Addons werden ab jetzt nicht mehr funktionieren, wenn sie auf Informationen aus dem Kampf zugreifen. Das sind vor allem Addons wie WeakAuras, die nicht mehr funktionieren werden.

Das soll vor allem für mehr Fairness sorgen und gleichzeitig sicherstellen, dass Spielerinnen und Spieler alles Notwendige direkt im Spiel finden. Addons sollen dann tatsächlich nur optional sein und keinen spielerischen Vorteil mehr bieten können – auch wenn es zuletzt Zweifel gab, ob dieses Ziel wirklich erreicht wurde.

Gleichzeitig wurde auch das Transmog-System drastisch überarbeitet. Ihr zahlt jetzt nur noch beim ersten Anlegen eines optischen Sets und könnt danach beliebig viele Gegenstände mit diesem Aussehen anpassen – denn euer Transmog legt sich immer über eure aktuelle Kleidung. Die genauen Parameter, wann ein Transmog angelegt werden soll, könnt ihr exakt einstellen. Wer will, kann also im Haus immer ein bestimmtes Set anziehen, ein anderes in Dungeons und wieder ein anderes beim Craften.

Ebenfalls neu ist die komplexe Überarbeitung der Klassen. Über 100 Fähigkeiten wurden ersatzlos gestrichen, sodass sämtliche Klassen ein bisschen schlanker werden und die allgemeine Komplexität der Klassen ein bisschen abnimmt.

WoW Midnight Devourer Demon Hunter

Was hat sich sonst noch geändert? Neben diesen großen, systemischen Änderungen, gibt es aber auch noch ein paar weitere Neuerungen:

  • Dämonenjäger haben eine dritte Spezialisierung: Verschlinger.
  • Leerenelfen können Dämonenjäger werden.
  • Die Werte wurden gequetscht – alle Zahlen sind nun geringer.
  • Housing geht nun bis Level 9 und die Unterfangen sind aktiv.

Falls ihr euch für die vollständigen Patch Notes interessiert, haben wir die hier vorgestellt.

Wann startet Midnight? Bis Midnight startet, vergehen noch einige Wochen. Erst am 3. März fällt der Startschuss für die Erweiterung und alle können sich im Immersangwald und den anderen neuen Gebieten austoben. Wer die Epic Edition vorbestellt hat, kann allerdings bereits ein paar Tage vorher losziehen und einen zeitlichen Vorsprung nutzen.

