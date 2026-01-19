WoW: Patch Notes für 12.0 – So ändert sich das Spiel am Mittwoch

Der große Pre-Patch für World of Warcraft Midnight steht an. Wir verraten euch, was die Patch-Notes für das Update 12.0 mit sich bringen.

Die Ära von The War Within neigt sich rasch dem Ende entgegen, denn schon in dieser Woche beginnt World of Warcraft: Midnight – zumindest mit dem Pre-Patch. Das Update bringt alle großen Neuerungen der Erweiterungen bereits mit sich, wie etwa das neue Transmog-System oder die überarbeiteten Talente und der Stat-Squish.

Wann erscheint der Pre-Patch? Patch 12.0 geht bereits an diesem Mittwoch live, also am 21.01.2026. Das Update bringt bereits alle großen, systemischen Neuerungen mit sich, die zur Erweiterung Midnight gehören.

Das ändert sich am Mittwoch in WoW

Die wichtigsten Änderungen, die ab Mittwoch gelten, haben wir hier in der Übersicht:

Mehr rund um WoW Midnight gibt es hier in der großen Übersicht zum Addon.

Wann kommt das Pre-Event? Das Pre-Event für Midnight mit dem Namen „Zwielichtsaszendenz“ beginnt erst mit einer Woche Verspätung, also am 28. Januar. Ihr habt also eine Woche Zeit, um euch mit den großen Überarbeitungen auseinanderzusetzen. Bei dem Event versucht der Schattenhammerkult, der offenbar zu Xal’atath übergelaufen ist, finstere Pläne umzusetzen – die ihr natürlich vereiteln müsst und dabei schicke Belohnungen abgreift.

Auch die „Winde des geheimnisvollen Glücks“ kehren zurück – ein kleines Trostpflaster für das Ende von Legion Remix. Mit diesem Buff levelt es sich deutlich schneller und es gibt viel mehr Belohnungen während der Level-Phase – perfekt, um noch ein paar Charaktere auf Stufe 80 nachzuziehen.

Wann startet Midnight? Der offizielle Launch von Midnight ist am 3. März 2026, wie üblich direkt um Mitternacht (also die Nacht vom 2. auf den 3. März). Wer sich die Epic Edition vorbestellt hat, kann bereits 3 Tage zuvor starten und sich so bereits einen kleinen Vorsprung erspielen, um die Story zu genießen. Hochstufige Dungeons und Raids sind in dieser Vorab-Phase noch nicht zugänglich.

Falls ihr euch für die vollständigen englischen Patch Notes mit allen Einzelheiten der Änderungen an den Klassen interessiert, findet ihr diese auf der zweiten Seite des Artikels. Aber Achtung. Das sind wirklich sehr, sehr viele Informationen.